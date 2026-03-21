Sábado, 21 de Marzo 2026

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Policía Metropolitana detiene a presunto distribuidor de droga en Tetlán

Carlos "N", de 32 años, quedó detenido y fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público

Por: Marck Hernández

Los oficiales desplegaban una columna de vigilancia cuando detectaron a un hombre que presuntamente los insultó. ESPECIAL / Policía Metropolitana

Los oficiales desplegaban una columna de vigilancia cuando detectaron a un hombre que presuntamente los insultó. ESPECIAL / Policía Metropolitana

Elementos de la Policía Metropolitana capturaron en Guadalajara a un presunto narcomenudista, a quien aseguraron un arma de fuego de fabricación casera y varias dosis de aparente droga conocida como cristal.

Detalles de la aprehensión en Guadalajara

Los oficiales desplegaban una columna de vigilancia sobre la colonia Tetlán cuando, en el cruce de las calles María Reyes y Luis G. Bstamante, detectaron a un hombre circulando por la zona, quien presuntamente los insultó, por lo que le marcaron el alto.

Durante la revisión conforme a los protocolos de actuación policial, le encontraron entre sus pertenencias una bolsa con cerca de 36 envoltorios de aparente cristal.

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Cuando los metropolitanos continuaban con la inspección, el hombre comenzó a correr y metros adelante ingresó por la fuerza a un domicilio.

La propietaria del inmueble solicitó el auxilio de los policías para que entraran a capturar al sujeto, quien, previo a su aprehensión, presuntamente arrojó un objeto metálico hacia un callejón, a espaldas de la finca.

Se trataba de una aparente arma de fuego de fabricación artesanal, la cual localizaron y aseguraron los oficiales metropolitanos, así como un cartucho, al parecer calibre 9 milímetros.

Por lo anterior, quien se identificó como Carlos “N”, de 32 años, quedó detenido y fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público.

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