Elementos de la Policía Metropolitana capturaron en Guadalajara a un presunto narcomenudista , a quien aseguraron un arma de fuego de fabricación casera y varias dosis de aparente droga conocida como cristal .

Detalles de la aprehensión en Guadalajara

Los oficiales desplegaban una columna de vigilancia sobre la colonia Tetlán cuando, en el cruce de las calles María Reyes y Luis G. Bstamante, detectaron a un hombre circulando por la zona, quien presuntamente los insultó, por lo que le marcaron el alto.

Durante la revisión conforme a los protocolos de actuación policial, le encontraron entre sus pertenencias una bolsa con cerca de 36 envoltorios de aparente cristal .

Cuando los metropolitanos continuaban con la inspección, el hombre comenzó a correr y metros adelante ingresó por la fuerza a un domicilio.

La propietaria del inmueble solicitó el auxilio de los policías para que entraran a capturar al sujeto, quien, previo a su aprehensión, presuntamente arrojó un objeto metálico hacia un callejón , a espaldas de la finca.

Se trataba de una aparente arma de fuego de fabricación artesanal, la cual localizaron y aseguraron los oficiales metropolitanos, así como un cartucho, al parecer calibre 9 milímetros.

Por lo anterior, quien se identificó como Carlos “N”, de 32 años, quedó detenido y fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público.

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FF