Reportan muerte de Chuck Norris a los 86 años

El medio TMZ reportó la muerte de Chuck Noris a los 86 años, quien habría perdido la vida el pasado jueves por la mañana, luego de haber sido hospitalizado en Hawái. El actor estadounidense, conocido por su actuación en filmes como "The Delta Force" y "Missing in Action" fue despedido por sus familiares en un sentido comunicado compartido en sus redes sociales oficiales.

Así lo anuncia la familia Norris en los diversos perfiles de redes sociales del actor.

"Es con un profundo pesar que nuestra familia comparte la noticia del repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Queremos mantener las circunstancias privadas, pero podemos informar que estaba acompañado por su familia y sucedió en paz.

Para el mundo, él era un deportista de artes marciales, actor y un símbolo de fuerza. Para nosotros, era un esposo devoto, un padre y un abuelo cariñoso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia.

El mensaje compartido en Instagram y Facebook continúa hablando de la relevancia de Chuck Norris en la vida de las personas que lo rodearon. "Él vivió su vida con fe, propósito y un inamovible compromiso con las personas que amó. A través de su trabajo, disciplina y cariño, inspiró a millones alrededor del mundo y dejó un impacto marcado en muchas vidas".

"Aunque nuestros corazones están rotos, estamos muy agradecidos por la vida que vivió y los momentos inolvidables que pudimos compartir con él. El amor y apoyo que recibió de fans alrededor de todo el mundo fue muy importante para él, y nuestra familia está realmente agradecida por ello. Para él, no solo eran sus fans, sino sus amigos".

El mensaje cierra pidiendo privacidad para la familia para enfrentar el duelo.

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¿De qué murió Chuck Norris?

Si bien la familia solicitó mantener las circunstancias del fallecimiento de manera privada, el medio TMZ reportó el día de ayer que Chuck Norris debió ser hospitalizado en un nosocomio en Hawái por haberse presentado una emergencia médica en la isla de Kauai en las últimas horas. El actor habría sido trasladado a un hospital de la región y, pese a que la fuente presentó que se encontraba de buen ánimo, el día de hoy se confirmó que fue el jueves por la mañana cuando finalmente perdió la vida.

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OB