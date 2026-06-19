La jornada de este viernes 19 de junio de 2026 en la Copa Mundial de la FIFA 2026 llega con una cartelera cargada de futbol internacional y encuentros clave en la fase de grupos. Para la afición mexicana, la gran pregunta del día es: qué partidos se pueden ver por TV abierta en México, especialmente en canales como Canal 5 y Azteca 7.

De acuerdo con la programación deportiva del torneo y medios especializados, este día incluye cuatro partidos destacados que forman parte de los Grupos C y D del Mundial, con selecciones que buscan asegurar su clasificación a la siguiente ronda.

Partidos del Mundial 2026 para hoy, 19 de junio

Estados Unidos vs Australia | 13:00 horas

El primer partido del día enfrenta a Estados Unidos contra Australia, un duelo del Grupo D que abre la actividad de la jornada.

La transmisión comienza a las 12:45 de la madrugada y el partido arranca a las 13:00 horas (tiempo del centro de México). Este encuentro no va por TV abierta, ya que será transmitido en exclusiva por ViX.

Escocia vs Marruecos | 16:00 horas

Más tarde, Escocia se mide ante Marruecos en un choque del Grupo C que promete intensidad. La transmisión inicia a las 15:45 horas y el juego arranca a las 16:00 horas.

Al igual que el primer encuentro, este partido también será exclusivo de ViX, sin señal en televisión abierta en México.

Brasil vs Haití | 18:30 horas

Uno de los encuentros más atractivos del día es el de Brasil contra Haití, donde la selección brasileña busca afianzar su camino en el torneo. La transmisión comienza a las 18:10 horas y el partido inicia a las 18:30 horas.

Este es el único duelo del día con presencia en televisión abierta: Canal 5, además de transmisión en TUDN en señal restringida y ViX en streaming.

Esto lo convierte en la opción más accesible para la afición en México sin necesidad de suscripción.

Turquía vs Paraguay | 21:00 horas

La jornada cierra con el enfrentamiento entre Turquía y Paraguay, un duelo clave del Grupo D. La transmisión inicia a las 20:45 horas y el partido arranca a las 21:00 horas.

Este encuentro será exclusivo de ViX, por lo que no estará disponible en televisión abierta.

Resumen de los partidos en TV abierta HOY en México

Brasil vs Haití: Canal 5 (TV abierta), TUDN en señal restringida y ViX

Estados Unidos vs Australia: ViX

Escocia vs Marruecos: ViX

Turquía vs Paraguay: ViX

La jornada del 19 de junio está dominada por la transmisión en streaming, con ViX como plataforma principal para casi todos los encuentros. Sin embargo, el duelo entre Brasil y Haití es el único que se podrá ver por TV abierta en México, convirtiéndose en el partido más accesible para la audiencia tradicional.

Para los aficionados al futbol, será un día ideal para combinar televisión abierta y plataformas digitales y no perderse ninguna de las acciones del torneo.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

AO