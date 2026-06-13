La tormenta que azotó ayer viernes durante la tarde y noche y la madrugada de este sábado a la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) dejó como saldo dos personas lesionadas y 13 rescatadas de vehículos varados a causa de inundaciones en la vía pública. De acuerdo con los reportes de las corporaciones de Protección Civil y Bomberos municipales y del Estado, Guadalajara y Zapopan fueron los municipios más afectados.

Las personas lesionadas fueron dos adultos mayores en el municipio de Zapopan. Presentaron heridas leves luego de que les cayera encima una lámina en la colonia Balcones de la Cantera. También se rescató a ocho personas varadas en el transporte público en la colonia Rinconada de la Azalea. Protección Civil y Bomberos informó que la zona de mayor impacto fue la zona Norte, Norponiente y corredores de Periférico Norte.

Asimismo, se cuentan tres casas inundadas, tres postes, dos bardas y 28 árboles caídos; 11 puntos de inundación en la vía pública –con alturas superiores a un metro en Arcos de Zapopan y Ciudad del Sol-, 10 vehículos varados, cinco pasos a desnivel anegados –Patria y Acueducto, Ávila Camacho y Américas, Periférico y Saltillo, Periférico y Mariano Otero, y Carretera a Colotlán-. El paso deprimido de Tesistán y Colotán continúa con encharcamiento debido al azolve de la red de drenaje.

Zapopan, uno de los municipios más afectados

En Zapopan, las colonias más afectadas fueron Constitución, Rinconada de la Azalea, Ciudad del Sol, Tabachines y El Vigía, indicó la dependencia. En las labores de atención durante la tormenta participaron Obras Públicas, Policía Vial, Parques y Jardines y Seguridad Pública.

En tanto, Protección Civil y Bomberos de Guadalajara informó que en su municipio se rescataron a cinco personas varadas de su vehículo. También reportaron inundaciones en siete vialidades, 53 árboles caídos, 39 puntos afectados por la tormenta y ocho automóviles dañados por las lluvias.

ESPECIAL/Protección Civil y Bomberos de Zapopan

ESPECIAL/Protección Civil y Bomberos de Zapopan

ESPECIAL/Protección Civil y Bomberos de Zapopan

Estas fueron las vialidades con más inundaciones

Las vialidades con mayor nivel de anegación fueron el paso a desnivel de 8 de Julio, con tres metros de altura; Isla Pantenaria y avenida Colón, con dos metros; Lope de Vega e Inglaterra, con 1.5 metros; Niños Héroes y Francisco Javier Gamboa, un metro; Montevideo y Américas, 80 centímetros y 10 metros de arrastre; y González Gallo y Río La Barca, con 60 centímetros de inundación.

Por último, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco registró seis vehículos inundados en las colonias Lomas del Paraíso 4° Sección, Miravalle, Jardines de San José y Santa Teresita. Además, los pasos de desnivel de Arcos del Milenio, Roble y Washington, Niños Héroes y Circunvalación Agustín Yáñez, y Federalismo y Colón fueron cerrados a la circulación vehicular.

De igual forma, la corporación reportó dos postes caídos en las colonias Guadalupana y Jardines de la Paz, nueve puntos de inundación en la metrópoli y 37 árboles que se vinieron abajo.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

