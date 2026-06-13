La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco se sumó a las labores de búsqueda de Rubén David Martínez, comerciante del Mercado Felipe Ángeles, originario de Guadalajara y de 20 años de edad, quien permanece desaparecido desde el pasado martes tras ser arrastrado por el mar en Playa Pascuales, en el municipio de Tecomán, en el Estado de Colima. Personal de la corporación jalisciense se unió a los trabajos de la dependencia de Protección Civil estatal a petición de los familiares de la víctima.

El joven desapareció junto a Miguel Octavio Rivas Villareal, de 38 años. Ambos comerciantes ingresaron al mar el pasado 9 de junio, pero debido a las condiciones en las que se encontraba –derivado de la tormenta tropical "Boris" que ha ocasionado fuertes lluvias e inundaciones en los últimos días en Colima–, ambos fueron arrastrados por la corriente.

Miguel Octavio fue localizado sin vida la mañana de ayer, indicó la Unidad Estatal de Protección Civil de Colima. En tanto, personal de la Comandancia Regional de la corporación jalisciense, con sede en Melaque, se sumó a las labores de búsqueda de Rubén ayer por la tarde. En total participan cinco oficiales, dos jet ski y dos cuatrimotos. Se llevan a cabo recorridos aéreos con drones y terrestres por la franja costera comprendida entre la desembocadura del Río Armería y la comunidad de El Real.

“Como parte de la estrategia operativa, se reforzarán las acciones con recorridos aéreos, terrestres y el despliegue de embarcaciones tipo jet ski para ampliar la cobertura de búsqueda en el mar. La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco mantiene coordinación permanente con las autoridades de Colima para contribuir a la localización de la persona desaparecida”, compartió la dependencia en una ficha informativa.

En los trabajos participan la Unidad Municipal de Protección Civil de Tecomán, pescadores de la zona, grupos voluntarios y personal federal apoyado por Protección Civil de Colima.

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OB