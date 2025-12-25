Jueves, 25 de Diciembre 2025

Cine al aire libre en Guadalajara GRATIS: Cartelera del 26 y 27 de diciembre

Cinemalive llevará sus proyecciones a varios puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara, ofreciendo una alternativa entretenida y especial para toda la familia

Por: Sergio Alejandro Velázquez

Será el momento ideal para relajarse, pasar un buen rato y vivir una experiencia distinta. FACEBOOK / Cinemalive

Para quienes buscan un plan original y accesible para disfrutar la temporada navideña, esta propuesta es ideal: vivir una noche de cine al aire libre con un ambiente festivo.

Este 26 y 27 de diciembre Cinemalive llevará sus proyecciones a distintos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara, ofreciendo una opción especial para compartir en familia durante las celebraciones decembrinas.

Esta es una excelente oportunidad para relajarse, convivir y sumarse al espíritu navideño con una experiencia diferente. Se recomienda llevar una manta para mayor comodidad y algún antojo para acompañar la función.

A continuación, te compartimos la cartelera.

Viernes 26 de diciembre

Toy Story

  • Lugar: Parque Alcalde
  • Hora: 19:45

Sábado 27 de diciembre

Lilo y Stitch

  • Lugar: Parque Metropolitano
  • Hora: 19:00
