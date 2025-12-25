La situación jurídica de Mario Lindoro Elenes y Mario Alberto Lindoro Navidad, suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, identificado como líder de “Los Chapitos” dentro del Cártel de Sinaloa, se definirá hasta la próxima semana.

Durante la audiencia inicial realizada en el Centro de Justicia Penal Federal de Jalisco, con sede en Puente Grande, sus defensas solicitaron la ampliación del plazo constitucional de 72 a 144 horas para reunir elementos de prueba a su favor, de acuerdo con fuentes judiciales.

En tanto se determina si serán vinculados a proceso, ambos imputados, conocidos como “El Niño” y “El 7”, permanecerán recluidos en el penal federal de Puente Grande. Un juez de control validó su detención y les impuso prisión preventiva oficiosa por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada, portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y delitos contra la salud.

Los dos familiares del hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera fueron detenidos el pasado lunes durante cateos efectuados por elementos del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en viviendas ubicadas en dos fraccionamientos de alto nivel en Zapopan, Jalisco.

En los operativos, las autoridades aseguraron siete bolsas con droga, cuatro armas cortas, cartuchos, cargadores, dos camionetas, un vehículo de lujo, una motocicleta, equipos de comunicación y dinero en efectivo. A nivel federal, se les señala como presuntos operadores financieros de “Los Chapitos”.

