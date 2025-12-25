FEU se pronuncia en contra de aumento a tarifa del transporte público

La Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) de la Universidad de Guadalajara se pronunció sobre un aumento en la tarifa del transporte público.

Esto se da ante la posibilidad de que se pueda discutir un posible ajuste a la tarifa del transporte público por parte del Comité Técnico de Validación y las Tarifas en su sesión que llevará a cabo este viernes 26 de diciembre.

Te puede interesar: Policías de Tlaquepaque y Bomberos realizan operativos contra la pirotecnia

La organización hizo un exhorto para tomar en cuenta el contexto social y el impacto de un posible aumento al costo de las tarifas en miles de estudiantes.

"El transporte público es un servicio esencial para el ejercicio de derechos fundamentales, particularmente el derecho a la educación. Para las y los estudiantes no representa una opción secundaria, sino mayoritariamente, la única vía para acceder diariamente a sus espacios universitarios", indicaron en un comunicado.

Reclaman que, para la realidad estudiantil, el costo de vida ha aumentado; el que los estudiantes combinen sus estudios con trabajos de medio tiempo ; y que representa una carga constante en la economía familiar.

También puedes leer: Apagan fogatas durante Nochebuena en el AMG

Piden analizar el costo del transporte bajo proporcionalidad, razonabilidad y justicia social. Y señalan que "no resulta social ni legalmente adecuado trasladar el costo del sistema de movilidad a los sectores con menor margen económico" sin que existan mejoras reales en la calidad del servicio.

La FEU exhorta a que no se apruebe algún aumento sin análisis público, técnico y transparente; considerar el impacto a estudiantes y analizar subsidios, esquemas diferenciados o fortalecimiento de apoyos.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP