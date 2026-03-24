Cine al aire libre en Guadalajara: Cartelera del 25 al 29 de marzo

Una experiencia diferente, accesible y perfecta para toda la familia llega a la ciudad con una propuesta que cada vez gana más popularidad: el Cine al Aire Libre en Guadalajara.

Del miércoles 25 al domingo 29 de marzo, Cinemalive realizará diversas proyecciones en distintos espacios de la Zona Metropolitana de Guadalajara, brindando una alternativa entretenida para quienes buscan algo fuera de lo común sin gastar de más.

Ver una película bajo el cielo nocturno no solo transforma la experiencia, también invita a desconectarse del ritmo cotidiano y a compartir momentos especiales en compañía de seres queridos. Ya sea con familia, amigos o en pareja, el ambiente promete ser acogedor y memorable.

Para vivirlo al máximo, se recomienda asistir con una manta o algo cómodo para sentarse, así como llevar algunos antojos que complementen la función. Sin duda, es un plan ideal para relajarse, disfrutar y cambiar la rutina sin complicaciones.

Te compartimos la cartelera de esta semana:

Miércoles 25 de marzo

Espías en manada - Bosque Urbano de Tlaquepaque - 7:45PM

Jueves 26 de marzo

El pequeño Nicolás - Parque Metropolitano - 7:45PM

Viernes 27 de marzo

Mascotas al rescate - Parque Mirador Independencia - 7:45PM

Una cigüeña en apuros - Parque Alcalde - 7:45PM

Sábado 28 de marzo

Buza Caperuza 2 - Parque Metropolitano - 7:30PM

Domingo 29 de marzo

Frankie y los monstruos - Parque de las niñas y los niños - 7:30PM

MF