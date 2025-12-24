Este miércoles 24 de diciembre, la Fiscalía de Jalisco informó que, como resultado de las investigaciones llevadas a cabo por la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada, se logró la vinculación a proceso de un hombre señalado por la la privación de la libertad y posterior asesinato de una familia zapopana, cuyos integrantes posteriormente fueron localizados sin vida en San Cristóbal de la Barranca.

Lee también: Policías investigarán a oficiales que participaron en un choque en La Penal

Los datos de pruebas fueron suficientes

Derivado de las indagatorias, el Juez de Control determinó que los datos de prueba presentados por el Ministerio Público fueron suficientes para dictar auto de vinculación a proceso en contra de Leonel Alfredo “N”, capturado recientemente, y quien se desempeñaba como policía de Zapopan cuando ocurrieron los hechos.

"Como medida cautelar, la autoridad judicial impuso prisión preventiva oficiosa por el término de un año, la cual se mantendrá en tanto se determina su situación jurídica. Asimismo, se estableció un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria", informó la Fiscalía de Jalisco mediante un comunicado.

Recordó que, de acuerdo con las investigaciones, el ahora vinculado a proceso presuntamente participó en hechos registrados en julio de este año, cuando la familia fue privada de la libertad en un domicilio de la colonia

La Magdalena, en el municipio de Zapopan; posteriormente, las víctimas fueron localizadas sin vida en el municipio de San Cristóbal de la Barranca.

Te puede interesar: C5 Jalisco insta a usar responsablemente línea de emergencias

El imputado fue detenido hace unos días en la ciudad de Austin, Texas, derivado de una ficha roja solicitada por la Fiscalía, con el apoyo de instancias internacionales, y posteriormente trasladado a México para quedar a disposición de las autoridades competentes.

Con esta vinculación, recordó la Fiscalía Estatal, ya son cinco las personas procesadas por su presunta participación en estos hechos. De acuerdo con el titular de la dependencia, Salvador González de los Santos, aun falta por detener a una persona relacionada con el caso.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS