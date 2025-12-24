Previo a la Nochebuena, este miércoles el sistema de videovigilancia C5 Escudo Jalisco hizo un llamado a la ciudadanía a hacer uso responsable de las líneas de emergencia, específicamente del 911 , que durante estas fechas reporta un incremento en el número de llamadas.

El C5 Escudo Jalisco afirmó que en estas fechas refuerza el monitoreo y la atención del 911 ante el aumento histórico de reportes asociados a ruido excesivo, pirotecnia, conductas agresivas, incendios, violencia familiar y hechos viales en la temporada decembrina , lo que representa una alta carga operativa para los servicios de atención y respuesta.

Entre los principales motivos de llamadas recibidas durante diciembre, dijo, destacan:

Los reportes por ruido excesivo, con dos mil 700 reportes

Detonación de cohetes o fuegos artificiales, con dos mil 509

Personas agresivas, con dos mil 293

Quemas urbanas, con dos mil 85

Otros incendios, con mil 571

Estas situaciones, además de generar molestias, representan riesgos reales para la integridad de las personas, el patrimonio y el entorno urbano.

Por ejemplo, refirió, se registraron reportes relacionados con:

Personas sospechosas, con mil 771 casos

Violencia de pareja y violencia familiar, con tres mil 493

Accidentes de tránsito, tanto con personas lesionadas, con mil 338, como sin lesionados, con mil 206

Estos acontecimientos registrados requirieron la coordinación permanente con corporaciones de seguridad, cuerpos de emergencia y autoridades municipales.

Las recomendaciones del C5

"El C5 Escudo Jalisco reitera que muchas de estas situaciones son prevenibles, y solicita el uso responsable de la Línea de Emergencia 911, para priorizar la atención de emergencias reales, garantizando una respuesta oportuna para quienes más lo necesitan", señaló el organismo a través de un comunicado.

Entre las recomendaciones emitidas por el C5 Escudo Jalisco se encuentran el evitar el uso de pirotecnia y fuegos artificiales, ya que pueden provocar quemaduras graves, incendios y lesiones, además de generar saturación en la línea de emergencias .

También pidió no eencender fogatas en la vía pública, patios o terrenos baldíos, ya que representan un alto riesgo de incendio y afectaciones a la salud, y mantener el volumen de música y reuniones en niveles moderados, respetando la convivencia vecinal y evitando conflictos.

"Ante cualquier discusión o conflicto familiar, priorizar el diálogo y, de ser necesario, solicitar apoyo oportuno antes de que la situación escale a la violencia. Si se detecta a una persona agresiva o una situación de riesgo, resguardarse en un lugar seguro y reportar de inmediato al 911", señaló el organismo.

Otras recomendaciones de la temporada

Al retirar dinero en efectivo, como aguinaldos, hacerlo en horarios seguros, acompañado y en cajeros bien iluminados.

En plazas comerciales y zonas de alta afluencia, mantener atención a pertenencias personales y evitar distracciones.

Utilizar el número 911 exclusivamente para emergencias reales, y el 089 Denuncia Anónima para reportar de manera confidencial la venta ilegal de pirotecnia u otras conductas delictivas.

En caso de accidentes viales, mantener la calma, señalizar el área y solicitar apoyo inmediato a través de la línea de emergencias.

Recordar que cada llamada responsable contribuye a una atención más rápida y efectiva para toda la población.

