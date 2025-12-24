Previo a la Nochebuena, este miércoles el sistema de videovigilancia C5 Escudo Jalisco hizo un llamado a la ciudadanía a hacer uso responsable de las líneas de emergencia, específicamente del 911, que durante estas fechas reporta un incremento en el número de llamadas.El C5 Escudo Jalisco afirmó que en estas fechas refuerza el monitoreo y la atención del 911 ante el aumento histórico de reportes asociados a ruido excesivo, pirotecnia, conductas agresivas, incendios, violencia familiar y hechos viales en la temporada decembrina, lo que representa una alta carga operativa para los servicios de atención y respuesta.Entre los principales motivos de llamadas recibidas durante diciembre, dijo, destacan:Estas situaciones, además de generar molestias, representan riesgos reales para la integridad de las personas, el patrimonio y el entorno urbano.Por ejemplo, refirió, se registraron reportes relacionados con:Estos acontecimientos registrados requirieron la coordinación permanente con corporaciones de seguridad, cuerpos de emergencia y autoridades municipales."El C5 Escudo Jalisco reitera que muchas de estas situaciones son prevenibles, y solicita el uso responsable de la Línea de Emergencia 911, para priorizar la atención de emergencias reales, garantizando una respuesta oportuna para quienes más lo necesitan", señaló el organismo a través de un comunicado.Entre las recomendaciones emitidas por el C5 Escudo Jalisco se encuentran el evitar el uso de pirotecnia y fuegos artificiales, ya que pueden provocar quemaduras graves, incendios y lesiones, además de generar saturación en la línea de emergencias.También pidió no eencender fogatas en la vía pública, patios o terrenos baldíos, ya que representan un alto riesgo de incendio y afectaciones a la salud, y mantener el volumen de música y reuniones en niveles moderados, respetando la convivencia vecinal y evitando conflictos."Ante cualquier discusión o conflicto familiar, priorizar el diálogo y, de ser necesario, solicitar apoyo oportuno antes de que la situación escale a la violencia. Si se detecta a una persona agresiva o una situación de riesgo, resguardarse en un lugar seguro y reportar de inmediato al 911", señaló el organismo.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF