El comprobante de la verificación vehicular, aprobada o no, ha sido uno de los requisitos fundamentales para el cambio gratuito de placas solo con el pago del refrendo 2025, a través del Paquetazo 3x1 implementado por el gobierno de Jalisco el año pasado.

La verificación vehicular es un procedimiento mediante el cual se revisan los vehículos con el objetivo de asegurar que sus emisiones de contaminantes se encuentren dentro de los límites máximos permitidos.

Este proceso forma parte de la estrategia "Verificación Responsable" impulsada por las autoridades, la cual busca mejorar la calidad del aire y proteger la salud pública.

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Cómo hacer el cambio gratuito de placas en Jalisco sin la Verificación Vehicular

La Secretaría de Hacienda Pública del gobierno de Jalisco hizo un llamado a los contribuyentes con el canje pendiente para que aprovechen la extensión de la prórroga, la cual estará vigente durante dos meses más, con fecha límite el próximo 29 de mayo.

Con el objetivo de actualizar el padrón vehicular de manera ordenada, eficiente y sin contratiempos para los contribuyentes rezagados, se informó que ya no es necesario contar con cita previa para el procedimiento. Solo se debe acudir directamente a una de las oficinas recaudadoras del estado con la siguiente documentación:

Pago de refrendo 2025, realizado durante este mismo año.

Juego de placas con diseño anterior al denominado Collage o Cabañas, es decir, las placas sujetas a cambio son Minerva, Gota o Maguey.

Identificación oficial vigente, ya sea INE, licencia de conducir o pasaporte, en original y copia.

Documento que acredite la propiedad del vehículo (comprobante fiscal, título de propiedad, sentencia judicial o acta de adjudicación), en original y copia.

Comprobante de domicilio no mayor a 90 días de expedición, en original y copia.

Comprobante de verificación vehicular (aprobada o no).

De acuerdo con las autoridades, efectuar el cambio de placas sin haber realizado la verificación vehicular sí es posible, pero en este caso, el contribuyente deberá firmar una carta compromiso en la oficina recaudadora para llevar el vehículo a la prueba posteriormente.

El trámite puede realizarse en los horarios habituales de atención de las recaudadoras, de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas.

Según la Secretaría de Hacienda, de un total de 1 millón 700 mil personas que pagaron su refrendo vehicular 2025, todavía restan 365 mil contribuyentes que no han hecho valer el beneficio. Por ello, invitan a la ciudadanía a aprovechar la prórroga para obtener las placas vigentes y evitar sanciones en el futuro.

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MB