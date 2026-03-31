En busca de fortalecer la conectividad y movilidad al sur del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), autoridades estatales y municipales presentaron una nueva vialidad de interconexión entre Chulavista y El Cuervo, en Tlajomulco de Zúñiga, lo que permitirá, entre otras cosas, mejorar la conexión de colonias aledañas con la Línea 4 del Tren Ligero.

Se trata de una vía de aproximadamente dos kilómetros de largo que comprende cuatro carriles, pavimentada con concreto hidráulico. Cuenta con pasos pluviales, drenaje, instalaciones hidrosanitarias, banquetas, iluminación, ciclovía, arbolado, camellón central, señalamiento horizontal y vertical y un puente vehicular de 20.5 metros, de acuerdo con lo informado este martes por el Gobierno de Jalisco.

"Vamos a unir colonias como Chulavista, la zona del Chivabarrio, Lomas del Mirador, Santa Fe con la zona de El Cuervo y con la Línea 4 del transporte público; entonces, es una chulada de obra", afirmó el Gobernador del Estado, Pablo Lemus Navarro, durante la presentación de esta vialidad.

Lo anterior se logró a partir de una inversión de 189.5 millones de pesos, erogados por el Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), encargada de ejecutar la obra "para brindar conexión con la Línea 4 del transporte público y diversas colonias del municipio".

"La infraestructura está preparada, Gobernador, tienen ya previsto drenaje sanitario, línea de agua potable que se habilitará conforme vaya urbanizando aquí el municipio", informó David Zamora Bueno, Secretario de Infraestructura y Obra Pública (SIOP).

El proyecto se suma a las obras previstas en Tlajomulco

Lemus explicó que el proyecto se suma la serie de acciones que el Gobierno del Estado tiene previstas para Tlajomulco de Zúñiga, como la Línea 5 del transporte público, la ampliación de la avenida de El Zapote y el segundo ingreso al Aeropuerto Internacional de Guadalajara por la avenida Adolf Horn, que se realiza en colaboración con el Grupo Aeroportuario del Pacífico y el Municipio.

"Así seguimos trabajando en Jalisco: transporte público, conectividad, movilidad, pero de primer mundo (...) Aquí hacemos obras de a deveras, obras que le sirvan a la gente, al estilo Jalisco", afirmó Lemus Navarro.

Sobre la avenida Chulavista- El Cuervo, David Zamora titular de SIOP, agregó que esta vialidad conecta la zona habitacional del mismo nombre con Adolf B. Horn, además de la Carretera a San Sebastián el Grande y camino a Unión del Cuatro, y destacó, en el proyecto, la ciclovía que mejorará la movilidad al reducir los tiempos de traslado rumbo a la Zona Valles.

El titular de SIOP explicó que se autorizaron recursos adicionales y está en proceso de licitación el proyecto para complementar la habilitación del siguiente kilómetro de esta vialidad a cuatro carriles y conectar con Chulavista.

Tlajomulco; una de las zonas con mayor densidad poblacional

Gerardo Quirino Velázquez Chávez, presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, explicó por su parte que esta es una de las zonas con mayor densidad de población en la ciudad, y ahora, estará conectada con la Línea 4 del transporte público y servicios como la Clínica 180 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

"Que podamos tener condiciones para que la gente, con vehículo o incluso con bicicleta, pueda llegar y transportarse a la Línea 4", señaló Velázquez Chávez.

Durante la presentación de esta nueva vialidad también estuvo presente Adriana Medina, diputada local por Movimiento Ciudadano representante del distrito 12 del Estado, que incluye 176 colonias del municipio de Tlajomulco, como San Agustín, El Zapote, Unión del Cuatro, entre otras.

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AO

