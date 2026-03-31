El plazo de la prórroga para el cambio de placas de quienes pagaron su refrendo vehicular de 2025 concluye el 29 de mayo; por lo tanto, a partir del próximo lunes 1 de junio, los automovilistas que no hayan hecho su cambio de placas deberán pagar multas.

¿De cuánto podría ser la multa por no cambiar las placas?

La Policía Vial informó que los contribuyentes que no cambien sus placas serán acreedores a una multa que podría estar entre los $2,260 y hasta $6,790 pesos, según lo estipulado en la ley, ya que las multas son de 20 a 60 UMA.

Sin embargo, el titular de la Policía Vial del Estado, Jorge Alberto Arizpe, aclaró que no será una cacería de brujas en contra de quienes no cambiaron sus placas.

"Eso ya se había previsto desde antes, inclusive si hubiera sido que ya por ultimátum ya fuera a partir de este día, último de este mes de marzo, yo también ya había previsto que no iba a ser una cacería de brujas, no va a hacer eso" declaró.

"Si tienen algún problema, pueden acudir conmigo; inmediatamente yo los podré atender, pero ya está previsto eso, te manda un mensaje circular, un memorando a todo el personal que va a continuar hasta mayo, dos meses más, para que no vayan a salir luego luego sobre las placas, eso es lo que se trata", dijo.

¿Cuántos automóviles faltan por realizar el cambio de placas?

Hasta esta fecha, todavía hay un importante número de contribuyentes que no han cambiado sus placas tras el pago del refrendo vehicular en 2025: de un total de un millón 700 mil personas que pagaron y con necesidad de cambiar de placas, acudieron un millón 335 mil, por lo que todavía hay 365 mil contribuyentes que, aun cuando pagaron su refrendo vehicular en el año pasado, no han acudido al canje de placas, informó la Secretaría de Hacienda estatal.

Por lo tanto, se hace un llamado a los contribuyentes para acudir directamente a cualquiera de las recaudadoras del estado, en su horario habitual de atención, que es de lunes a viernes, en un horario de 8:00 a 16:00 horas y sin necesidad de cita programada para su cambio de placas.

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OB