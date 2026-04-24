Se incrementa vacunación contra sarampión en Jalisco

La Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) informó que suman más de 3 millones 150 mil vacunas contra el sarampión aplicadas en toda la entidad.

La dependencia estatal resaltó que la cifra representa un avance significativo en la estrategia de inmunización estatal contra la enfermedad tras el brote ocurrido en los últimos meses y refuerza el compromiso de las autoridades por mantener a la población protegida contra enfermedades prevenibles, en especial, a niñas y niños.

Roberto Carlos Rivera Ávila, director General de Salud Pública de la dependencia estatal, resaltó la importancia de vacunarse ante la incertidumbre de tener o no las dosis completas.

“Quien no tenga la certeza de haber recibido dos vacunas contra el sarampión y tenga menos de 50 años, acuda a las unidades de salud a recibir un refuerzo. En esta semana de vacunación que será del 25 de abril al 2 de mayo, mantendremos el esfuerzo de la vacunación contra sarampión” .

El funcionario hizo hincapié en la importancia de completar los esquemas de vacunación universal a lo largo de la vida de la persona e invitó a la población a que acuda a vacunarse a las unidades de salud del OPD Servicios de Salud Jalisco, IMSS, ISSSTE y de todo el sector salud.

Por último, enfatizó que, a pesar de este importante alcance en la vacunación contra sarampión, la prevención es una tarea constante.

Recordó que, durante la Semana Nacional de Vacunación, las brigadas de salud y los centros de atención médica operarán bajo un esquema de refuerzo estratégico con cobertura total y revisión de esquemas.

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Además, se desplegarán brigadas móviles en zonas de difícil acceso y centros de alta afluencia para facilitar el acceso a la vacuna.

Se exhorta a los padres y tutores a presentar la Cartilla Nacional de Salud para verificar el estatus de vacunación de los menores de edad y completar las dosis necesarias en caso de ser requerido.

Todos los centros de salud mantendrán sus servicios de vacunación abiertos en sus horarios habituales para garantizar que ninguna persona quede sin protección.

Se recomienda a la población ubicar su unidad de salud más cercana, llevar la Cartilla Nacional de Salud de los menores y seguir las indicaciones del personal de enfermería en los centros de aplicación.

Para más información sobre las ubicaciones de los puestos de vacunación y los horarios específicos, la dependencia pone a disposición de la ciudadanía la Línea Salud Jalisco, en el número telefónico 33-3823-3220, con servicio las 24 horas y los siete días de la semana.

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YC