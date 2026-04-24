Viernes, 24 de Abril 2026

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Taxistas levantan bloqueo en el ingreso del Aeropuerto

Tras presión y afectaciones, devuelven taxis retirados por la Guardia Nacional a choferes

Por: Marck Hernández

GAP informó que las 18:00 horas de este viernes 24 de abril se liberaron las vialidades de acceso y salida del Aeropuerto. EL INFORMADOR/ARCHIVO

GAP informó que las 18:00 horas de este viernes 24 de abril se liberaron las vialidades de acceso y salida del Aeropuerto. EL INFORMADOR/ARCHIVO

Tras más de 2 horas de bloqueo, finalmente los poco más de 100 taxistas que esta tarde se manifestaron cerrando el ingreso principal al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, llegaron a un acuerdo momentáneo con autoridades federales.

Los inconformes bloquearon el ingreso obligando a miles de trabajadores y viajeros a tener que caminar por hasta 4 km para poder ingresar a la central aeroportuaria.

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La protesta comenzó poco después del mediodía cuando los taxistas se congregaron en las inmediaciones de la Expo Guadalajara para partir desde ese punto con dirección a la terminal aérea.

En su camino, los taxistas tomaron la avenida Lázaro Cárdenas, luego la Carretera a Chapala para llegar a la terminal aérea.

La Policía Vial informó que hubo cierres parciales intermitentes a la circulación en avenidas como Mariano Otero hacia Arcos del Milenio; avenida Lázaro Cárdenas hacia Carretera a Chapala y en esta última rumbo al Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

Tras presión y afectaciones —incluida la pérdida de vuelos—, la Guardia Nacional devolvió a taxistas los vehículos retirados el día anterior por presuntamente trasladar pasaje.

Guadalupe Barrera iba con sus amigas a tomar un vuelo a la ciudad de Puebla, el cual se retrasó debido a la protesta:

"Hicimos como tres horas al Aeropuerto, desde Periférico y Vallarta. A la altura de Las Pintas ya se avanzaba muy lento, tomamos caminos de terracería, pero ya en la última terracería era un estacionamiento. Empezamos a caminar como 2.6 km, ya todos se estaban bajando de sus carros y cuando llegamos a la desviación para entrar al Aeropuerto ya vimos que eran los taxis los que limitaban el acceso y dejaban pasar sólo a unos pocos, más adelante la salida del aeropuerto también estaba completamente cerrada".

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El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) informó que las 18:00 horas de este viernes 24 de abril se liberaron las vialidades de acceso y salida del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, tras el bloqueo de taxistas.

Ante esta situación se registró la demora de 1 vuelo: AM784 con destino a Los Ángeles.
 

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