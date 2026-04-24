Chapala será sede de uno de los mayores festivales de danza en México

Con la participación de más de 100 grupos de danza y 2 mil bailarines este domingo se realizará el Segundo Festival Fiesta al Estilo Jalisco es en Chapala, un evento organizado por el Gobierno Municipal con la colaboración de los hoteleros, restauranteros, comerciantes y la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado.

La que se denomina "La Fiesta más Grande" se realizará en el camellón de este Pueblo Mágico desde las 12 horas.

El festival no solo celebra las tradiciones, sino que posiciona al municipio como el epicentro cultural y turístico de la Ribera.

Los más de 2 mil bailarines son provenientes de distintos municipios de Jalisco, de Nayarit, de Michoacán y de la Ciudad de México llegarán a Chapala para compartir su talento, su pasión y el amor por sus raíces.

"Son canciones típicas con la intención de poder que se viva la fiesta y que sobre todo se haga una tradición importantes para nuestro municipio", explicó Alejandro de Jesús Aguirre Curiel, presidente municipal de Chapala.

Este festival surgió en el marco del Día Internacional de la Danza, que se celebra el último domingo de abril, y ha mostrado un crecimiento sostenido desde su creación.

En 2024 inició con 117 bailarines; en 2025 la cifra ascendió a mil 365, y para este 2026 se espera superar los 2 mil participantes, consolidándose como uno de los festivales más importantes de Jalisco y del país.

"En un principio cuando iniciamos en el 2024 fue un ensayo y no esperábamos el resultado que tiene ahora, ver a los bailarines en el malecón impacta, el atuendo que tienen y los colores que manejan forman parte de un gran marco y se de ahí para acá ha venido creciendo y convirtiéndose en una tradición", indicó Aguirre Curiel.

Programa

12:00 horas

Presentaciones de ballets folclóricos en tres escenarios:

Plaza Principal

Zalate de Felisa,

Jesús Pescador

17:00 horas

Desfile Monumental con la participación de más de 100 ballets folklóricos con más de 2 mil personas del Campo Municipal por Avenida Madero hasta el Malecón.

17:30 horas

Inauguración en Jesús Pescador, con mensaje del presidente municipal, Alejandro de Jesús Aguirre Curiel, y autoridades del Gobierno del Estado.

18:00 horas

Gran Monumental Chapala 2026

Más de 2 mil bailarines bailando simultáneamente. Durante este monumental se interpretarán cuatro piezas emblemáticas:

El Son de la Negra

El Jarabe Tapatío

El Son de Chapala Vengo, obra del Sr. Jorge Becerra López —creador y director del Coro

Voces de Chapala y el Coro Redes y Cantos—, que aporta identidad local al evento.

Son de Rescate, de la maestra Gabriela Vega, de la Universidad de Guadalajara, quien ha cedido esta investigación coreográfica para enriquecer el repertorio de los grupos con una propuesta de sustento histórico.

YC