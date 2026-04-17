Salud Jalisco llama a reforzar vacunación de niñas y niños contra el sarampión

La Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), hizo un llamado a madres, padres y personas tutoras para que acudan en los próximos días a los módulos de vacunación para completar el esquema de vacunación de niñas y niños.

La dependencia reportó la aplicación de más de 3.1 millones de dosis de la vacuna, desde abril de 2025 a la fecha.

¿Por qué es importante vacunarte contra el sarampión en Jalisco?

Las acciones de inmunización se realizan en centros de salud, unidades médicas y puntos estratégicos, a fin de facilitar el acceso a la vacuna, la cual es gratuita y forma parte del esquema básico.

Invitó a la población a revisar las cartillas de vacunación y completar los esquemas pendientes.

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Por las medidas preventivas implementadas y el trabajo coordinado entre autoridades educativas y de salud, actualmente no se tiene registro de ningún plantel escolar que haya suspendido actividades presenciales o migrado a clases virtuales debido a la presencia del virus.

Todas las escuelas continúan operando con normalidad, lo que refleja un entorno controlado y seguro.

Roberto Carlos Rivera Ávila, Director General de Salud Pública de SSJ, informó que si bien los casos activos van a la baja es de gran relevancia participar activamente en las acciones de prevención y vacunarse.

"Es muy importante que sigamos protegiendo a niñas y niños contra el sarampión, no hay que bajar la guardia. A pesar de los buenos resultados que hemos observado en las últimas semanas, el brote sigue activo, es importante reforzar la vacunación para poder contenerlo. La vacunación no solo protege a quien la recibe, sino que también contribuye a reducir la circulación del virus en la comunidad", sostuvo el médico.

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¿Qué es el sarampión y qué síntomas presenta?

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que puede transmitirse con facilidad en entornos comunitarios , especialmente en espacios donde conviven menores de edad.

Sus complicaciones pueden ser graves, por lo que la vacunación oportuna representa la herramienta más efectiva para prevenir brotes y proteger la salud pública.

Al presentar síntomas como fiebre, tos, escurrimiento nasal o sarpullido en la piel, se recomienda evitar el contacto con otras personas y acudir de inmediato a valoración médica.

Para conocer el módulo de vacunación más cercano, se puede comunicar a la Línea Salud Jalisco al 33-3823-3220, con servicio las 24 horas, los siete días de la semana.

La Secretaría de Salud Jalisco reitera el llamado a completar el esquema de vacunación y no bajar la guardia ante el brote actual.

SABER MÁS

¿Quiénes deben vacunarse?

Niños y niñas de 6 a 11 meses de edad (Dosis anticipada por motivo del brote actual).

Una dosis a los 12 meses (Esquema habitual).

Refuerzo a los 18 meses de edad (Esquema habitual).

Población menor de 49 años de edad que no tiene evidencia o conocimiento de haber tenido un esquema completo de vacunación.

JM