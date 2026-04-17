Salud Jalisco llama a reforzar vacunación de niñas y niños contra el sarampión

La Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), hizo un llamado a madres, padres y personas tutoras para que acudan en los próximos días a los módulos de vacunación para completar el esquema de vacunación de niñas y niños.La dependencia reportó la aplicación de más de 3.1 millones de dosis de la vacuna, desde abril de 2025 a la fecha.Las acciones de inmunización se realizan en centros de salud, unidades médicas y puntos estratégicos, a fin de facilitar el acceso a la vacuna, la cual es gratuita y forma parte del esquema básico.Invitó a la población a revisar las cartillas de vacunación y completar los esquemas pendientes. Por las medidas preventivas implementadas y el trabajo coordinado entre autoridades educativas y de salud, actualmente no se tiene registro de ningún plantel escolar que haya suspendido actividades presenciales o migrado a clases virtuales debido a la presencia del virus.Todas las escuelas continúan operando con normalidad, lo que refleja un entorno controlado y seguro.Roberto Carlos Rivera Ávila, Director General de Salud Pública de SSJ, informó que si bien los casos activos van a la baja es de gran relevancia participar activamente en las acciones de prevención y vacunarse."Es muy importante que sigamos protegiendo a niñas y niños contra el sarampión, no hay que bajar la guardia. A pesar de los buenos resultados que hemos observado en las últimas semanas, el brote sigue activo, es importante reforzar la vacunación para poder contenerlo. La vacunación no solo protege a quien la recibe, sino que también contribuye a reducir la circulación del virus en la comunidad", sostuvo el médico. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que puede transmitirse con facilidad en entornos comunitarios, especialmente en espacios donde conviven menores de edad.Sus complicaciones pueden ser graves, por lo que la vacunación oportuna representa la herramienta más efectiva para prevenir brotes y proteger la salud pública.Al presentar síntomas como fiebre, tos, escurrimiento nasal o sarpullido en la piel, se recomienda evitar el contacto con otras personas y acudir de inmediato a valoración médica.Para conocer el módulo de vacunación más cercano, se puede comunicar a la Línea Salud Jalisco al 33-3823-3220, con servicio las 24 horas, los siete días de la semana.La Secretaría de Salud Jalisco reitera el llamado a completar el esquema de vacunación y no bajar la guardia ante el brote actual.JM