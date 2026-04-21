En busca de que las y los jaliscienses tengan la mejor protección contra enfermedades prevenibles por vacunas , las autoridades sanitarias han llamado a la población para que aproveche la Semana Nacional de Vacunación, que inicia el próximo sábado bajo el slogan "Vacunar es amar".

La misma se llevará a cabo del 25 de abril al 2 de mayo, en las distintas unidades públicas de salud, así como en plazas y espacios públicos, donde las y los jaliscienses podrán aplicarse las más de 10 vacunas que estarán disponibles.

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Entre ellas estarán los biológicos de hexavalente, contra hepatitis B, rotavirus, sarampión-rubéola y ahora contra virus sincitial respiratorio , destacó el secretario de Salud del Estado, Héctor Raúl Pérez, durante el anuncio del inicio de la jornada.

“Ha llegado al sistema de vacunación del país la vacuna contra el virus sincitial respiratorio. Como su nombre lo indica, se trata de un virus que afecta principalmente al sistema respiratorio. En el caso de los niños, suele presentarse en una modalidad conocida como bronquiolitis, mientras que en los adultos, especialmente en los adultos mayores, puede manifestarse como una neumonía que puede llegar a ser muy grave. De hecho, puede tratarse de una enfermedad fatal. Actualmente, este virus mantiene una circulación sostenida”, alertó el secretario.

Héctor Raúl Pérez, llamó a la población a aprovechar la Semana Nacional de Vacunación. EL INFORMADOR/A. Navarro

Vacunas gratuitas estarán disponibles en centros de salud y espacios públicos

De este modo, estarán disponibles todas las unidades médicas y centros de salud para que la ciudadanía acuda a aplicarse las vacunas que sean necesarias sin necesidad de que las personas sean derechohabientes, además de recordar que todas las vacunas se aplican de manera gratuita y sin necesidad de hacer cita.

La meta es aplicar alrededor de 120 inmunológicos durante la Semana Nacional de Vacunación.

Durante la campaña estarán disponibles más de 10 vacunas gratuitas en centros de salud, plazas y espacios públicos. EL INFORMADOR/A. Navarro

Por su parte, David Sánchez González, subdelegado médico del ISSSTE, refirió que, a fin de alcanzar un mayor número de personas inmunizadas, principalmente niñas y niños, se implementarán en calle brigadas que llegarán a colonias vulnerables, albergues y desayunadores , además de que se instalará un módulo fijo en el municipio de El Salto, municipio determinado como prioritario en la Zona Metropolitana de Guadalajara en materia de sarampión, por ejemplo.

Además, dijo, de manera innovadora, que en esta ocasión se contará con una "mascota" que buscará atraer la atención de las infancias y sus familias a vacunarse, denominado Leonissste, a fin de hacer más dinámica la jornada.

Sector salud refuerza llamado a vacunarse y mejorar cobertura en Jalisco

Julio Agustín Bueno, titular de la jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas, destacó la coordinación que se ha tenido entre las autoridades sanitarias federales y las estatales, permitiendo que sean más las personas que acuden a vacunarse, tal como sucedió con la vacuna contra el sarampión, que alcanzó las tres millones de dosis aplicadas en la Entidad.

Así insistió en el llamado a la población a acudir a esta jornada nacional, pues dijo "las vacunas son la mejor vía para prevenir enfermedades, según se ha confirmado a lo largo de la historia".

Julio Agustín Bueno insistió en revisar las cartillas de vacunación y completar esquemas pendientes. EL INFORMADOR/A. Navarro

“Lo más importante aquí que la gente acuda a vacunarse, que revisen las cartillas de vacunación, que si bien ya nos empezamos a recuperar (en cuanto a los niveles de vacunación), no estamos en niveles óptimos. Entonces tenemos que invitar a la población que acuda a nuestras unidades, revisar sus cartillas y ponernos todos en orden”.

"Es un gran aliciente. Tener este tipo de vacunas, las tenemos disponibles, y en las unidades se van incorporar nuevas vacunas. Entonces ¿qué nos falta para aprovechar todo estos insumos y para prevenir de enfermedades? lo más importante que debe de tener un sector salud es la prevención", insistió el médico del IMSS.

Para conocer algunas de las unidades en las cuales las personas pueden acudir a vacunarse las personas pueden ingresar a la página dondemevacuno.salud.gob.mx

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