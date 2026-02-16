Esta es el mejor cafetería de Guadalajara, según The Worlds 100 Best Coffee Shops

The World’s 100 Best Coffee Shops acaba de publicar su lista de mejores cafeterías del mundo. Todas las cafeterías incluidas han sido evaluadas por expertos en la bebida y han evaluado distintos criterios para elegir a los mejores lugares para beber café a lo largo del globo. Dentro de los rubros que han calificado se encuentran los siguientes aspectos claves:

Calidad del café

Experiencia del barista

Servicio al cliente

Innovación

Ambiente y atmósfera

Prácticas de sustentabilidad

Calidad de la comida y los postres

Consistencia

Con ayuda de estas rutas, los expertos han presentado una guía definitiva para celebrar al café desde el interior de la taza y el paladar hasta el disfrute de esta vasta comunidad que implica el café de especialidad. Tras las arduas votaciones, los resultados fueron anunciados en una ceremonia en Madrid, España, el día de hoy lunes 16 de febrero de 2026.

¿Cuál es la mejor cafetería de Guadalajara?

El mundo del café vive un momento vibrante en el Área Metropolitana de Guadalajara. Sin embargo, hay un viejo conocido que lleva varios años en la ciudad y se ha expandido a multiples locaciones. Presumiendo el lugar 96 de 100, El terrible Juan Café se convirtió, por segundo año consecutivo, en la mejor cafetería de Guadalajara. En las imágenes de The World’s 100 Best Coffee Shops aparece la sucursal “principal” de la marca, ubicada sobre la calle Colonias 440, en la Colonia Americana, apenas a contra esquina de la mítica primera cafetería que abrió bajo este nombre que abrió por primera ocasión en 2015.

El café de especialidad ha crecido en Guadalajara en parte por el proyecto de El terrible Juan, pues ahora cuentan con las siguientes sucursales:

Americana , Colonias 440 esq. Montenegro en Guadalajara.

, Colonias 440 esq. Montenegro en Guadalajara. Chapalita , Av. Tepeyac 1115b esq. Árbol en Zapopan

, Av. Tepeyac 1115b esq. Árbol en Zapopan Providencia , Av. Rubén Darío 1531A casi esq Av. Providencia en Guadalajara

, Av. Rubén Darío 1531A casi esq Av. Providencia en Guadalajara La Estancia , Rafael Sanzio 525A esq. Santo Tomás de Aquino en Zapopan

, Rafael Sanzio 525A esq. Santo Tomás de Aquino en Zapopan Plaza Tapatía, Hotel Aló Degollado P.º Degollado 56b, en Guadalajara

Además de la barra express Juanito Coffee Club que encuentras en:

Plaza Andares, dentro del InnovaSport ubicado en el paseo Andares

Oficinas Wizeline Guadalajara

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO)

Compusoluciones Guadalajara

Estadio AKRON

Así que tienes varias opciones dentro de la ciudad para poder probar uno de los 100 mejores cafés del mundo; el que sirve El terrible Juan.

Te puede interesar: Profeco recomienda ESTE supermercado de Guadalajara por ser el más BARATO de Jalisco HOY 16 de febrero

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB