Albercas GRATIS en Guadalajara; conoce las sedes participantes

El Consejo Municipal del Deporte (COMUDE) informó que desde el pasado sábado 7 de febrero regresó el “Chapuzón RecreActivo” en donde podrás disfrutas de las albercas municipales de Guadalajara para ejercitarte y divertirte en compañía de tu familia o amigos.

El acceso es completamente gratuito solo deberás presentar una identificación oficial ya sea tu INE o pasaporte vigente para el registro, además deberás usar traje de baño, gorra de natación y sandalias.

El servicio únicamente es los fines de semana: sábados y domingos de 11:00 a 17:00 horas, además toma en cuenta que el cupo límite es para 150 personas para las albercas, por lo que te recomendamos ser puntual para alcanzar tu lugar.

También, todo menor de edad es indispensable que asista con un adulto para su acceso, el COMUDE invita a la ciudadanía a acudir alguna de las albercas municipales gratuitas los fines de semana y de tomarse una fotografía, compartirla en redes sociales y etiquetar al consejo para compartir la diversión juntos.

Unidades de Guadalajara con servicio de albercas gratuitas

U.D. 1 José María Morelos y Pavón.

Ubicación: Pedro Celestino Negrete no 730.

U- D 4 Francisco Javier Mina.

Ubicación: Presa Laurel no 137.

U.D. 6 Plan de Ayala.

Ubicación: San Jacinto no 505.

U.D 7 Héroes de Chapultepec.

Ubicación: Nicolas Romero no 1477.

U.D. 8 Cuauhtémoc

Ubicación: Calle Dan Esteban no 2095.

U.D. 12 Independencia.

Ubicación: Nevado de Toluca no 100.

U.D 13 Libertador Miguel Hidalgo.

Ubicación: Pablo Valdez no 3415.

U.D 37 Cd. Tucson

Ubicación: Alfonso Cravioto no 2280 y 2300.

U.D 48 Prof. Manuel Uriarte Tovar.

Ubicación: Avenida Artes plásticas no 276.

U.D 69 Parque Liberación.

Ubicación: Avenida Ramal del Ferrocarril no 339 y 337.

U.D 78 Plaza vecinal Arandas.

Ubicación: Hacienda de tala no 3295.

