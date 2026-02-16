Albercas GRATIS en Guadalajara; conoce las sedes participantes

El Consejo Municipal del Deporte (COMUDE) informó que desde el pasado sábado 7 de febrero regresó el “Chapuzón RecreActivo” en donde podrás disfrutas de las albercas municipales de Guadalajara para ejercitarte y divertirte en compañía de tu familia o amigos. El acceso es completamente gratuito solo deberás presentar una identificación oficial ya sea tu INE o pasaporte vigente para el registro, además deberás usar traje de baño, gorra de natación y sandalias. El servicio únicamente es los fines de semana: sábados y domingos de 11:00 a 17:00 horas, además toma en cuenta que el cupo límite es para 150 personas para las albercas, por lo que te recomendamos ser puntual para alcanzar tu lugar. También, todo menor de edad es indispensable que asista con un adulto para su acceso, el COMUDE invita a la ciudadanía a acudir alguna de las albercas municipales gratuitas los fines de semana y de tomarse una fotografía, compartirla en redes sociales y etiquetar al consejo para compartir la diversión juntos. U.D. 1 José María Morelos y Pavón.U- D 4 Francisco Javier Mina.U.D. 6 Plan de Ayala.U.D 7 Héroes de Chapultepec.U.D. 8 CuauhtémocU.D. 12 Independencia.U.D 13 Libertador Miguel Hidalgo.U.D 37 Cd. Tucson U.D 48 Prof. Manuel Uriarte Tovar.U.D 69 Parque Liberación.U.D 78 Plaza vecinal Arandas.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * NA