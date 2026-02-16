Lunes, 16 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco | SAT

SAT: Disponibilidad de citas en Jalisco del 16 al 20 de febrero

Te compartimos el listado de las oficinas del SAT en Jalisco y la disponibilidad que presentan para agendar citas 

Por: Fabián Flores

El SAT publicó desde sus redes sociales que en México se cuenta con una disponibilidad alta en el 91 % de sus oficinas. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó este 16 de febrero el listado de la situación de disponibilidad en sus oficinas ubicadas en todo el país.

Según dio a conocer el organismo perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), las sedes cuentan con tres estados de disponibilidad, que puede ser:

  • Disponibilidad alta (se brinda atención a las y los contribuyentes entre uno y hasta 10 días hábiles)
  • Disponibilidad media (de 11 a 20 días hábiles)
  • Disponibilidad baja (más de 21 días)

El SAT publicó desde sus redes sociales que en México se cuenta con una disponibilidad alta en el 91 % de sus oficinas.

Disponibilidad alta en Jalisco

Para fortuna de las y los contribuyentes, todas las oficinas del SAT en Jalisco se encuentran con alta disponibilidad para agendar citas, con excepción de la sede Módulo de Servicios Tributarios (MST) Tepatitlán, que se encuentra en una situación de disponibilidad media; y el MST Ocotlán, que podría otorgar fecha hasta dentro de 21 días hábiles o más.

  • ADSC Jalisco "1" Guadalajara
  • ADSC Jalisco "2" Guadalajara Sur
  • ADSC Jalisco "3" Zapopan
  • MST Autlán de Navarro
  • MST Cd. Guzmán
  • MST Lagos de Moreno
  • MST Puerto Vallarta
Disponibilidad en México para sacar citas en el SAT. X / @SATMX
Recordatorios del SAT

  • Todos los trámites en el SAT son gratuitos. Si te venden una cita o algún trámite, envía tu denuncia al correo: denuncias@sat.gob.mx
  • Las personas de la tercera edad, personas con discapacidad y mujeres embarazadas o con menores lactantes no requieren cita para la atención presencial

Realiza tus trámites mediante las herramientas digitales del SAT:

  • Portal en sat.gob.mx
  • SAT ID
  • Oficina Virtual
  • Chat uno a uno
  • OrientaSAT
  • SAT Móvil o Factura SAT Móvil

Recuerda que solo es necesario acudir de manera presencial en la generación de e.firma por primera vez.

