Es inviable eliminar la verificación gratuita en Jalisco: Pablo Lemus

Luego de que la Comisión de Medio Ambiente del Estado de Jalisco, aprobara la eliminación de la "Verificación Responsable", para dar paso a las "afinaciones vehiculares", el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, calificó como inviable la propuesta aprobada, y advirtió que, de concretarse en el Pleno del Congreso, el cambio afectaría directamente la economía de las familias, pues obligaría a los automovilistas a pagar por "afinaciones costosas".

"Tanto en el paquete económico de este año como el del próximo nosotros, tal y como me comprometí en la campaña, estamos ofreciendo la verificación gratuita, completamente gratuita. Ahora, lo que pasaría si se vuelve al modelo que ya fracasó, lo que va a pasar es que se va a afectar el bolsillo de muchos jaliscienses porque ya no va a estar subsidiado (el pago), sería un programa que no tiene subsidio. Pero, adicionalmente, le va a costar a la gente", señaló.

Además, dijo, la reinstalación de la "afinación vehicular", que operó hasta el sexenio del hoy ex gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, implicaría no solo un gasto adicional para los ciudadanos, sino también un riesgo ambiental. "Es un programa que fracasó y que podría derivar en tener una peor calidad del aire de la que ya tenemos en la zona metropolitana de Guadalajara", expresó.

Lo anterior porque, según han sostenido las autoridades estatales, las personas no afinaban ni verificaban el funcionamiento de sus vehículos, sino que solamente compraban las calcomanías de aprobación para evitar ser detenidos durante su circulación y así evitar las multas.

El gobernador insistió en que la verificación gratuita no solo beneficia al medio ambiente, sino también a las finanzas de las familias jaliscienses, pues eliminar el programa implicaría trasladar el costo, no solo del mantenimiento vehicular, sino de garantizar que cumple con los lineamientos, a los ciudadanos, "debilitando los esfuerzos para mejorar la calidad del aire en el Estado", puesto que parte del programa de "Verificación Responsable" se dirige a un "Fondo Verde", un recurso destinado al desarrollo de programas y proyectos que apoyan a las políticas en favor del medio ambiente en Jalisco.

"Tenemos que cuidar el medio ambiente, la calidad del aire y también la economía de las familias. Repito, si volvemos al programa de afinaciones que ya fracasó, esto le va a costar a la gente", insistió el mandatario estatal.

Pablo Lemus también cuestionó los intereses detrás de la propuesta legislativa, al considerar que favorecería a talleres privados en lugar de mantener un programa público y gratuito: "Es un negocio de particulares, principalmente dirigido a talleres mecánicos. Yo espero que esto no suceda. Yo no puedo permitir que se dañe la economía de los jaliscienses. Por eso implementamos el programa de la verificación gratuita", afirmó.

Por último, y en este mismo sentido, el gobernador reiteró que su administración defenderá la continuidad del programa actual, que busca equilibrar la protección ambiental con el bienestar económico de las y los ciudadanos. "Yo espero que esto no suceda. Yo no puedo permitir que se dañe la economía de los jaliscienses, por eso implementamos el programa de la verificación gratuita, y no entiendo ahora el razonamiento de querer volver a cobrar una afinación", finalizó el mandatario estatal.

La propuesta de la eliminación de la verificación vehicular fue presentada por la diputada local del Partido Verde, Yussara Elizabeth Canales González, y aprobada en la Comisión de Medio Ambiente, Sostenibilidad, Protección Civil y Resiliencia que ella misma preside. Sin embargo, esta todavía no es vinculante, puesto que aún debe pasar a votación al Pleno del Congreso del Estado.

AO

