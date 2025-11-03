Proyectan alza en impuestos y licencias para Jalisco en 2026

La Secretaría de Hacienda Pública de Jalisco confirmó que proyectan un alza en el costo de los impuestos, licencias, derechos y otros cobros previstos para el año 2026 en la iniciativa de Ley de Ingresos.

Dichos incrementos se contemplan en costos de trámites y licencias como el refrendo, licencia de conducir, entre otros. El secretario de Hacienda Pública del Estado, Luis García, reconoce que hay impuestos que tienen alzas "significativas" para el siguiente año, principalmente el de las motos:

"Yo diría que son alzas significativas porque el valor que le estamos poniendo a las licencias de conducir, por ejemplo, tienen incrementos, algunos por encima de la inflación. El más fuerte tal vez sea el de las motos, el que sí tiene un ajuste mayor".

Como el funcionario explicó, las licencias para motociclistas son las que tendrán el mayor incremento: en 2025, cuesta $507 pesos, pero para 2026, se proyecta un costo de $600 para tipo A2 y mil pesos para A3.

Luis García afirmó que se busca reducir la cantidad de accidentes y hacer frente al incremento en las motocicletas que, en lo que va del año, ya suman más de 1 millón de estos vehículos registrados en el padrón vehicular del Estado.

“Desafortunadamente, el tema de las motocicletas, buena parte de los accidentes viales tienen que ver con motos. Creemos que los motociclistas aportan muy poco a la financiación de todo lo que se necesita para su atención. Cada vez son más” , dijo.

Aseguró que se ha trabajado en su ordenamiento y emplacamiento, con el fin de evitar que salgan de las tiendas sin sus respectivas placas.

Por otro lado, el costo del refrendo tendrá un incremento superior al 10% para 2026: para automóviles, camionetas y camiones el costo será de mil pesos, cifra superior a los $900 aplicados en este año cuando se implementó el llamado "paquetazo vehicular", que incluyó el subsidio a la verificación y el cambio de placas a las unidades que son modelo 2019 para atrás.

Por este concepto, se espera recaudar 2 mil 805 millones de pesos para 2026, mientras que por el refrendo de motocicletas, serían 285 MDP.

Los costos de licencias también serán incrementados: el precio de la licencia de conducir pasará de $882 pesos a $913 para automovilistas; de $995 a mil 30 para choferes. La aportación para la Cruz Roja Mexicana pasa de $37 a $40 pesos y de $31 a $60 pesos para el Hogar Cabañas.

Otros impuestos que subirían es la tasa al Impuesto sobre la Enajenación de Boletos de Rifas y Sorteos del 10% al 12%; el Impuesto Sobre Erogaciones de Juegos con Apuestas del artículo 13 Bis del 8% al 10%; el Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal no Subordinado será del 5 por ciento.

"Queremos propiciar un sistema tributario local, un poquito más justo y equilibrado y que tenga a incentivar y a dejar, pedir una mayor contribución a aquellas actividades que resultan no prioritarias", dijo Luis García Sotelo.

El Impuesto Sobre Hospedaje concreta su incremento que se autorizó desde el año pasado del cuatro al cinco por ciento para el 2026, lo que permitirá ingresos de 689 millones de pesos, medida que había sido propuesta por empresarios hoteleros desde 2024.

Lee también: Confirman muerte de presunto implicado en asesinato de Carlos Manzo

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB