Se estanca afluencia turística en Tequila

Durante la administración del alcalde Diego Rivera el turismo en Tequila se ha estancado así lo demuestran las estadísticas de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado.

De acuerdo con datos de la dependencia de enero a noviembre de este año se recibieron 624 mil personas una cantidad 0.37 por ciento mayor comparada con los 622 mil que se recibieron de enero a noviembre del 2024.

Este nulo crecimiento contrasta con los resultados de años anteriores cuya tasa de crecimiento era cercana al 5 por ciento anual.

Empresarios turísticos entrevistados por este medio aseguran que hay una caída en la afluencia de turistas de hasta el 40 por ciento y en ventas superior al 20 por ciento.

Explicaron que muchos turistas ya no quieren ir a este destino por cobros excesivos de la autoridad municipal.

"En vez de protegerte la Policía Turística para que los precios sean correctos realmente pasa todo lo contrario, son exageradas las cuotas fuera de proporciones a los turistas los hacen batallar", dijo un empresario que prefirió el anonimato.

El entrevistado lamentó que la hospitalidad en este "Pueblo Mágico" murió desde la llegada de la actual administración.

"Lo más grave del asunto es que todos los comerciantes pagan su cuota y eso provoca que se eleven los precios", añadió.

El estancamiento del turismo se refleja en sus calles y estacionamientos pues años atrás no había espacio en algunos principalmente los fines de semana y ahora tienen la mitad del estacionamiento vacío.

"El turismo que está llegando ya no trae lana, ya no permanece días, antes llegaban un fin de semana 100 a 120 camiones y ahora llegan menos de 50 camiones", aseguró.

El estancamiento del turismo se debe en parte a las polémicas generadas por el presidente municipal Diego Rivera.

Uno de los casos más polémicos fue el cierre del Museo Nacional del Tequila (MUNAT). El recinto patrimonial fue tomado como residencia y oficina del presidente municipal.

Pero ese no fue el único caso también se han registrado agresiones contra la prensa, empresas locales han enfrentado presiones el caso más reciente es el de la tequilera José Cuervo a quien la autoridad municipal pretendía cobrarle 60 millones de pesos por concepto del predial, licencias de construcción, urbanización y operatividad.

Durante su informe Diego Rivera presumió al destino como "El Pueblo Más Mexicano" y destacó como resultados en turismo que se impulsó la ruta única de transportadoras, creó la policía turística, inauguró el Callejón de las Artesanías y organizó ferias accesibles para todos.

