Así pegarán las lluvias en Guadalajara lo que resta de diciembre

Las precipitaciones que han sorprendido al Área Metropolitana de Guadalajara desde el pasado fin de semana forman parte del comportamiento climático habitual para esta época del año y continuarán durante los próximos días, incluso podrían extenderse hasta la primera quincena de enero sin salirse de los rangos históricos, informó el meteorólogo operativo del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara, el doctor Mauricio López Reyes.

El especialista detalló que las lluvias recientes ya permitieron alcanzar el promedio estadístico de diciembre, aunque algunas zonas del norte de Jalisco aún registran ligeros déficits. “Estamos dentro de los parámetros normales: en diciembre y enero suelen caer entre 10 y 15 milímetros en promedio”, explicó.

López Reyes advirtió que episodios de lluvia con la misma intensidad vista en algunos puntos de la ciudad podrían repetirse en lo que resta del mes e incluso a inicios de 2026, estas precipitaciones están vinculadas con la llamada corriente en chorro, una banda de viento extremadamente veloz que circula en la parte alta de la atmósfera.

Descrita por el meteorólogo como “un río invisible de aire”, esta corriente se desplaza entre los ocho y 12 kilómetros de altura y puede superar los 300 km/h. Aunque normalmente se mantiene sobre Estados Unidos, en ocasiones desciende hacia el sur, como ocurre actualmente. En combinación con temperaturas elevadas, genera condiciones propicias para mayor humedad, nubosidad, neblina y lluvia.

En cuanto al ambiente térmico, se esperan temperaturas acordes al promedio estacional: mañanas y noches frescas y tardes relativamente cálidas. No obstante, en el AMG y la zona Centro del estado se prevén valores ligeramente más altos de lo usual para diciembre.

Un 2025 climatológicamente neutro

Aunque este año estuvo influenciado por el fenómeno de La Niña, sus efectos fueron moderados. Según el meteorólogo operativo del IAM y académico del CUCEI, Julio Zamora Salvador, tanto la temporada de calor como la de lluvias mostraron condiciones de neutralidad.

El temporal incluso se adelantó casi un mes —al iniciar en la primera quincena de mayo— y dejó más agua que en 2024, lo que favoreció la recuperación de lagos y presas como Chapala. Sin embargo, no se registraron excesos fuera de las cifras históricas.

Los especialistas prevén que La Niña continúe durante enero y febrero de 2026, aunque con poca intensidad. Los modelos climáticos sugieren que hacia marzo volverían las condiciones neutrales, lo que permitiría un comportamiento atmosférico típico de la primavera en la región.

El IAM recomendó a la ciudadanía mantenerse informada a través de sus redes oficiales y consultar el Radar Meteorológico Doppler para revisar en tiempo real la probabilidad de tormentas en la zona metropolitana.

