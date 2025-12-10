Cine al aire libre en Guadalajara GRATIS: Cartelera del 10 al 14 de diciembre

Para quienes buscan un plan original sin afectar demasiado el bolsillo, esta propuesta es perfecta: disfrutar de una noche de cine al aire libre.Entre el miércoles 10 y el domingo 14 de diciembre, Cinemalive llevará sus proyecciones a varios puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara, ofreciendo una alternativa entretenida y especial para toda la familia.Será el momento ideal para relajarse, pasar un buen rato y vivir una experiencia distinta. No olvides llevar una manta para estar cómodo y, si se te antoja, algo rico para acompañar la película.Te compartimos la carteleraIntensamente Concierto de Navidad con orquesta Zootopia Minions Charlie Brown y Snoopy El Grinch MF