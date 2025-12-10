Miércoles, 10 de Diciembre 2025

Cine al aire libre en Guadalajara GRATIS: Cartelera del 10 al 14 de diciembre

Cinemalive llevará sus proyecciones a varios puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara, ofreciendo una alternativa entretenida y especial para toda la familia

Por: Moisés Figueroa

Será el momento ideal para relajarse, pasar un buen rato y vivir una experiencia distinta. FACEBOOK / Cinemalive

Para quienes buscan un plan original sin afectar demasiado el bolsillo, esta propuesta es perfecta: disfrutar de una noche de cine al aire libre.

Entre el miércoles 10 y el domingo 14 de diciembre, Cinemalive llevará sus proyecciones a varios puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara, ofreciendo una alternativa entretenida y especial para toda la familia.

Será el momento ideal para relajarse, pasar un buen rato y vivir una experiencia distinta. No olvides llevar una manta para estar cómodo y, si se te antoja, algo rico para acompañar la película.

Te compartimos la cartelera

Miércoles 10 de diciembre

Intensamente 

  • Lugar: Bosque Urbano Tlaquepaque 
  • Hora: 19:45 horas

Jueves 11 de diciembre

Concierto de Navidad con orquesta 

  • Lugar: Parque Metropolitano
  • Hora: 20:00 horas

Viernes 12 de diciembre

Zootopia 

  • Lugar: Parque Alcalde
  • Hora: 19:45 horas

Minions 

  • Lugar: Parque Mirador Independencia 
  • Hora: 19:45 horas

Sábado 13 de diciembre

Charlie Brown y Snoopy 

  • Lugar: Parque Metropolitano 
  • Hora: 19:00 horas

Domingo 14 de diciembre

El Grinch 

  • Lugar: Parque de las Niñas y los Niños
  • Hora: 19:00

