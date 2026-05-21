Se dispara participación en apoyos para apiarios en Tlajomulco

El Gobierno de Tlajomulco de Zúñiga anunció la entrega de apoyos económicos a productores apícolas por una bolsa de 250 mil pesos, como parte de una estrategia para fortalecer el sector agrícola y mejorar la rentabilidad de quienes se dedican a la producción de miel.

La administración encabezada por Gerardo Quirino Velázquez Chávez informó que el programa contempla apoyos económicos dirigidos a productores que cumplan con los requisitos establecidos, entre ellos la verificación de sus apiarios y la legalidad de sus unidades de producción.

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A través de la Coordinación de Potencia Económica, liderada por Lizbeth Santillán Regalado, se reactivó este esquema con el objetivo de facilitar la compra de materiales e insumos necesarios para el mantenimiento de apiarios ubicados en el municipio.

“Sabemos que la polinización a través de las colmenas incrementa la productividad en cultivos como el maíz y los berries, y en general fortalece la producción agrícola en nuestro municipio. Por ello, es fundamental seguir incentivando el apoyo a nuestros productores, para que consoliden esta actividad como un negocio rentable y sustentable”, señaló Lizbeth Santillán.

De acuerdo con autoridades municipales, personal de Desarrollo Rural realizó visitas técnicas para validar la operación de los apiarios, identificando alrededor de 44 unidades productivas con un total de mil 685 colmenas activas. La producción anual estimada supera los 50 mil kilogramos de miel.

Además del impacto económico, el gobierno local destacó que la actividad apícola también favorece la productividad agrícola gracias a la polinización, especialmente en cultivos como maíz y berries.

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¿Cómo se asignaron los apoyos?

Los apoyos económicos se asignaron según la cantidad de colmenas por productor, con montos que van de los 6 mil hasta los 15 mil pesos por solicitud.

La convocatoria 2026 inició en febrero y para abril ya había agotado el presupuesto disponible debido a la alta participación de productores. Sin embargo, las autoridades invitaron a las personas interesadas a mantenerse pendientes de futuras convocatorias y programas de apoyo.

Para mayores informes, los interesados pueden acudir a las oficinas de la Dirección de Desarrollo Rural, ubicadas en la calle Independencia #12, en la cabecera municipal de Tlajomulco de Zúñiga.

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