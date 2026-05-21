La Dirección de Movilidad y Transporte Zapopan informó que el próximo domingo 24 de mayo habrá cierres viales en algunas avenidas y calles del municipio con motivo de la carrera Corre con tu Mascota 2026.

Los cierres viales se llevarán a cabo en un horario de 5:30 de la mañana a 8:30 am en las siguientes vialidades:

Avenida José Simeon de Urias.

Avenida Doctor Luis Farah.

Bulevard Panamericano.

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CORTESÍA/ Dirección de Movilidad y Transporte Zapopan

Puedes consultar los cierres en el siguiente mapa:

¿Cómo será la carrera Corre con tu Mascota 2026?

Zapopan será sede de la carrera recreativa “Corre con tu Mascota”, un evento deportivo y familiar que reunirá a dueños y perros el próximo domingo 24 de mayo de 2026 en el Parque de las Niñas y los Niños.

La competencia tendrá una distancia de cuatro kilómetros y contará con salidas escalonadas dependiendo del tamaño de las mascotas. Los perros grandes, de entre 25 y 50 kilos, arrancarán a las 06:30 horas; los medianos, de 10 a 25 kilos, saldrán a las 06:40; mientras que los perros pequeños, de entre 3 y 10 kilos, iniciarán el recorrido a las 06:50 horas.

El circuito comenzará y concluirá en el Parque de las Niñas y los Niños, sobre la calle Santa Lucía, en la colonia Tepeyac. La ruta avanzará por Boulevard Panamericano y Prolongación Avenida Juan Pablo II, continuará por Avenida Manuel Ávila Camacho en dirección a Plaza Patria y regresará al punto de partida tras realizar diversos retornos establecidos en el trayecto.

Los participantes tendrán un tiempo límite de 60 minutos para completar la prueba. El evento busca promover la convivencia familiar, la actividad física y el bienestar de las mascotas en un ambiente recreativo y seguro.

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Dona en beneficio de perros y gatos rescatados de albergues de Zapopan

El Gobierno de Zapopan anunció que la carrera “Corre con tu Mascota” también tendrá un enfoque solidario en beneficio de perros y gatos rescatados de albergues del municipio.

Como parte de la entrega de números en la Ciudad Deportiva, las autoridades invitaron a las y los participantes a donar al menos tres productos destinados al cuidado y alimentación de mascotas en refugios. Entre los artículos solicitados se encuentran croquetas, comida enlatada, alimento húmedo y premios para animales.

Además, el Ayuntamiento recordó que las personas asistentes deberán acudir acompañadas de sus mascotas y presentar la cartilla de vacunación correspondiente para participar en el evento.

La iniciativa forma parte del serial deportivo “Corramos Zapopan 2026”, con el que el municipio busca combinar la actividad física con acciones de apoyo social y bienestar animal.

CORTESÍA/ Comude Zapopan Oficial.

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