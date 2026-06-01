Consejo de Colegios de la Abogacía de Jalisco pide selección correcta de aspirantes a Poder Judicial local

El Consejo de Colegios de la Abogacía de Jalisco exige que, para la implementación de la reforma judicial local, se seleccione a los mejores aspirantes para ocupar un cargo en el Poder Judicial del Estado.

La reforma judicial en Jalisco no ha sido armonizada pese a que el plazo venció desde el mes de marzo de 2025, sin embargo, a nivel federal, el Congreso de la Unión avaló una segunda reforma, la cual, entre otros puntos, aplaza la elección judicial hasta 2028 para evitar que se lleve a cabo el mismo día de la elección intermedia de 2027.

Consejo de Colegios de la Abogacía de Jalisco no respaldará que haya aspirantes que tengan nexos con grupos de poder

Por esta razón, José Luis Tello, presidente de dicho colegio, adelantó que no respaldarán que haya aspirantes que tengan nexos con grupos de poder, por ello, llama a que sean los mejores perfiles los que compitan en la elección.

"No vamos a estar de acuerdo en que lleguen personas que ocupen un cargo en la administración de justicia como jueces y magistrados que estén contaminados, que obedezcan a grupos fácticos de poder, que obedezcan a la delincuencia organizada, que obedezcan a partidos políticos, que no tengan esa independencia y autonomía para dictar resoluciones".

"Lo que buscamos nosotros es que las juezas, jueces, magistradas y magistrados sean personas honestas, personas que reúnan los perfiles, sobre todo, que sean personas que tengan títulos de abogados".

Por otro lado, piden que haya más presupuesto para que el Poder Judicial pueda desempeñar sus funciones de forma adecuada, al considerar que el presupuesto constitucional es insuficiente. El objetivo es que haya más tribunales en materias civil, familiar, mercantil, laboral y penal.

También piden que las instalaciones tengan el equipo y recurso suficiente para la impartición de justicia, evaluar a los funcionarios, entre otros.

Por otro lado y ante los antecedentes de la elección judicial pasada en la cual, se eligieron perfiles al Poder Judicial Federal y estatales que no han desempeñado sus labores correctamente, el Consejo pidió que el uso de la tómbola o insaculación se aplique correctamente

"Que la insaculación se dé de acuerdo a estos perfiles", comentó Agustín Flores Valderrama, abogado del Consejo de Colegios de la Abogacía.

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NA