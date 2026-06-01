La tarde-noche de ayer domingo, una lluvia con fuertes vientos se registró en las calles de la Zona Metropolitana de Guadalajara, dejando a su paso la caída de poco más de 40 árboles en diferentes puntos de la ciudad, hasta el corte de las 23:00 horas.

En la tormenta, registrada previo al inicio formal de la temporada de lluvias 2026, se reportó que tan solo en el municipio de Guadalajara fueron al menos 30 los ejemplares que se vinieron abajo, por ejemplo, el ubicado sobre la avenida Lázaro Cárdenas, poco antes de 8 de Julio, en la zona Industrial de Guadalajara, que dañó a un vehículo, sin reporte de personas lesionadas.

Elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara y de otras direcciones del ayuntamiento tapatío se movilizaron de inmediato al punto para retirar el ejemplar y liberar la circulación.

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Un árbol más cayó en el cruce de Cruz del Sur y López de Legaspi, en Colón Industrial, en el mismo municipio, y otro se vino abajo en avenida República y Román Morales, en la colonia Oblatos.

Por otra parte, otro ejemplar cayó sobre Federalismo Norte y Fidel Velázquez, en la colonia Fábrica de Atemajac de Guadalajara, sin que se reportaran personas lesionadas.

Los elementos de la coordinación municipal confirmaron que en Privada Cisne y calle Clio otro árbol, de aproximadamente 20 metros de altura que se hallaba totalmente seco, cayó sobre 4 vehículos.

"Así mismo derriba cables de Comisión Federal de Electricidad, así como de telefonía y compañía de cable, procediendo nuestro personal a canalizar con la dependencia correspondiente para su posterior y recolección", dijo la coordinación municipal respecto de un ejemplar más.

"Equipos de nuestro Gobierno se encuentran trabajando para liberar vías, retirar árboles caídos y limpiar el arrastre, tras las lluvias y ráfagas de viento de esta tarde. Te pedimos mantenerte informado por canales oficiales y, en caso de una emergencia, repórtala al 911. Recuerda que menos basura, menos inundaciones", compartió por su parte el gobierno de Guadalajara en sus redes sociales oficiales.

En el municipio de Tlajomulco cayeron otros 5 árboles, mientras que en Tlaquepaque 4 más se vinieron abajo. En Tonalá solo se reportó un árbol caído en la colonia Jalisco.

En Zapopan cayeron 4 ejemplares más, pero además se reportaron 8 vehículos afectados por las inundaciones que superaron los 60 centímetros de crecida del agua: cinco quedaron varados tras la crecida del agua registrada en López Mateos, al cruce con Popocatépetl, y 3 más en Rinconada de la Azálea, en el cruce de Periférico y Pino Suárez.

Debido a la lluvia, además se reportó ingreso de agua a las instalaciones de la Expo Guadalajara, en los límites de Guadalajara y Zapopan, donde se llevaba a cabo una exposición de artículos destinados a salones de belleza y peluquería. En videos compartidos en redes sociales se aprecia cómo las personas barren el agua para sacarla de los stands y evitar afectaciones a sus productos y montajes.

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Por otra parte se registró la caída de granizo en el municipio de Tala, específicamente en la comunidad de Cuxpala.

Recomendaciones ante lluvias en Guadalajara

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) compartió una alerta a la ciudadanía para evitar ponerse en riesgo durante la lluvia fuerte, ante la probabilidad de encharcamientos, reducción de visibilidad y posible caída de ramas o árboles, además de afectaciones aisladas en servicios eléctricos y de telecomunicaciones.

Entre las recomendaciones compartidas por la UEPCBJ, ante la probabilidad de que se intensifiquen la lluvia y el viento, se encontraron:

Maneja con precaución y reduce la velocidad

Evita cruzar calles inundadas, pasos a desnivel o corrientes de agua

Mantente alejado de árboles, espectaculares y estructuras inestables

Reporta emergencias al 911 y mantente informado a través de canales oficiales

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MB