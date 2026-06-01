Tras concluir la última extensión del programa de Reemplacación Vehicular 2026 el pasado 30 de mayo, las reglas del juego cambiaron por completo para los automovilistas jaliscienses. Quienes no aprovecharon el beneficio del canje sin costo ahora enfrentan las tarifas actualizadas que entraron en vigor este 1 de junio sin exenciones.

El Servicio Estatal Tributario confirmó que el costo oficial por la actualización de los metales asciende a dos mil 502 pesos. No obstante, al sumar el cobro de otros requisitos obligados, este se eleva a alrededor de los 4 mil por automóvil.

¿Cuáles son los descuentos exactos para este mes de junio en multas y recargos viales?

Durante todo este mes y lo que resta del año, ya no habrá descuento para el cambio de placas. Sin embargo, los conductores sí podrán acceder a una rebaja directa del 50% en multas viales y fotoinfracciones acumuladas.; además de un 80% de descuento en los recargos generados por la omisión del pago del refrendo 2026.

Por otro lado, el trámite de cambio de propietario mantendrá un 70% de descuento durante las próximas semanas.

¿Policía Vial hará cacería de brujas por no traer placas actualizadas?

Aunque la Policía Vial aclaró que no realizará operativos exclusivos para cazar autos con metales caducados, si un agente detiene un vehículo por cualquier otra infracción de tránsito y nota la irregularidad en las láminas, aplicará la penalización correspondiente sin excepciones.

Las multas establecidas por circular sin la actualización vehicular correspondiente oscilan entre los 2 mil 347 a los 7 mil 39 pesos

Recomendaciones para el cambio tardío de placas

Verificar el adeudo total en el portal oficial de la Secretaría de la Hacienda Pública .

. Pagar el refrendo anual antes de solicitar cualquier rebaja en multas o recargos.

Acudir a la recaudadora temprano; operan en un horario de 8:00 a 18:00 horas.

Llevar las láminas anteriores desatornilladas para ahorrar tiempo en la fila.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información de esta casa editorial.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO