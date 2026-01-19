Sheinbaum: Se acabó el "paraíso fiscal" en México

La Presidenta Claudia Sheinbaum declaró este 18 de enero, desde "La Mañanera" que en México se acabó el " paraíso fiscal " y aseguró que se le da seguimiento a estrategias para mitigar delitos relacionados con la declaración de impuestos.

A pregunta expresa, uno de los periodistas presentes en Palacio Nacional se dirigió a la Mandataria: "¿Se podría decir que en México se acabó el 'paraíso de la evasión fiscal'?".

" Sí, y seguimos. Todavía hay personas que quieren hacer fraudes con las facturas. Vamos sobre eso ", afirmó Sheinbaum.

La Mandataria, además, dijo que las leyes en México relacionadas con las sanciones por evasión fiscal comprobada, específicamente con la creación de facturas falsas, se han modificado en el Código Penal, lo que significaría una mayor severidad en la resolución de estos casos ante las autoridades correspondientes.

No habrá modificaciones a la Ley de Impuestos: Sheinbaum

Antonio Martínez Dagnino, director del SAT, dio a conocer que en 2025 los ingresos para el Gobierno de México fueron de más de 6 billones de pesos, la mayor cifra recaudada en impuestos desde 2019 .

La Mandataria celebró esta noticia y aseguró que el dinero recaudado por su Administración volverá al pueblo a manera de apoyos sociales y obras públicas.

Luego de esto, descartó que el Gobierno de México impulse una nueva Ley de Ingresos o modificaciones al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y al Impuesto Sobre la Renta (ISR), y aseguró que no habrá aumentos de impuestos a lo largo de su administración.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de ampliar la base de contribuciones o realizar cambios fiscales en este año o en el resto del sexenio, Sheinbaum fue enfática al señalar que no se contemplan modificaciones en materia tributaria.

"No, no va a haber cambios. En ese sentido, no va a haber cambios. A la gente, es importante [que] no hubo aumento de impuestos", sostuvo.

Sheinbaum Pardo aclaró que la única actualización realizada este 2026 corresponde al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a los refrescos, la cual obedece únicamente al ajuste inflacionario y no a la creación de nuevos gravámenes.

Asimismo, la Presidenta informó que el cobro que se había aprobado previamente relacionado con videojuegos fue cancelado, luego de que ella misma solicitara que se eliminara dicho gravamen.

Detalló que, aunque el impuesto quedó incluido durante el proceso legislativo, ya fue revertido mediante la emisión de un decreto presidencial, por lo que no se aplicará .

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF