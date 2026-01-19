El lago de Chapala es el más grande de México y se extiende entre municipios de Jalisco y parte de Michoacán. Además de ser la principal fuente de agua para el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), es un atractivo turístico que cada año recibe a miles de visitantes. Por si te interesa, te contamos qué tan lejos está de la ciudad para que aproveches y visites este lugar toda vez que tengas la oportunidad.

¿Dónde está el lago de Chapala?

El municipio de Chapala, ubicado en la región Sureste de Jalisco, tiene una extensión territorial de 128.19 kilómetros cuadrados y limita con Ixtlahuacán de los Membrillos, Jocotepec, Zapotlán del Rey, Juanacatlán y Poncitlán. Este municipio, que recibe su nombre por el lago, es una de las escapadas preferidas por los habitantes del AMG, pues el atractivo principal siempre es contemplar la belleza del más grande cuerpo de agua dulce del país.

ESPECIAL / IIEG

El nombre "Chapala" proviene de "Chapalac" o "Chapallan" en varias lenguas indígenas, según explican los historiadores, y tiene varios significados, entre ellos, "lugar de búcaros u ollas pequeñas", en el náhuatl; "lugar muy mojado o empapado", en el coca; o el "lugar de chapulines sobre el agua", también del náhuatl.

De acuerdo con información del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG), Chapala fue en la antigüedad un asentamiento prehispánico. Tras la Colonia, perteneció al Tercer Cantón de La Barca, luego al Primer Cantón de Guadalajara, y tras concederle el título de Villa en 1824, comenzó a desarrollarse como centro turístico a partir de 1885.

Luego de agregarse a Guadalajara como Comisaría Municipal, en el año de 1939 se le sube a categoría de municipio, y en 1970 se decreta como ciudad de la Villa de Chapala.

¿Qué tan lejos está el lago de Chapala de Guadalajara?

Por sus impresionantes vistas al lago, su localización rodeada de montañas y un clima semicálido semihúmedo, Chapala ofrece paisajes únicos que combinan bosques, dunas costeras a orillas del agua, manglares, matorrales, selva baja, pastizales y vegetación acuática. Este entorno lo convierte en un destino perfecto para los aficionados a la fotografía, que encuentran en el lugar escenarios ideales para capturar momentos inolvidables.

El Gobierno de Jalisco señala que el municipio de Chapala puede ser visitado por tierra y aire. El más accesible es el primer caso, ya que es posible llegar hasta allá a través de la carretera Guadalajara-Chapala que entronca con la carretera Chapala-Jocotepec con la autopista Guadalajara-Morelia-México; está a aproximadamente 20 minutos del aeropuerto internacional Miguel Hidalgo de Guadalajara, y a 35 minutos por la autopista. En un recorrido de 50 kilómetros desde la capital de Jalisco hasta ese punto se haría alrededor de una hora y 7 minutos.

OF