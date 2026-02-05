¿Cuántos días será obligatorio el uso de cubrebocas en escuelas de Jalisco?

El aumento de casos de sarampión en Jalisco ha hecho necesaria una nueva etapa en la prevención de los contagios, ahora con el uso obligatorio de cubrebocas en todos los planteles escolares de la entidad.

Ayer, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) lanzó una alerta epidemiológica en el continente, que ha registrado mil 31 nuevos casos en lo que va del año. El brote es especialmente fuerte en Norteamérica, pues México reportó 740 casos, Estados Unidos 171 y Canadá 77.

En México, Jalisco es el estado más afectado. Desde agosto de 2025 y hasta el 3 de febrero de este año, se han reportado mil 113 casos, y alrededor de 400 se encuentran activos, precisó el martes Héctor Raúl Pérez Gómez, secretario de Salud estatal, quien también informó de 28 pacientes hospitalizados por complicaciones propias de la enfermedad. En este periodo se han documentado dos muertes por sarampión.

En este contexto, la Secretaría de Salud Jalisco anunció un paquete de medidas preventivas que será presentado formalmente hoy, aunque se adelantó que entre ellas está el uso obligatorio de cubrebocas para estudiantes, docentes y personal administrativo en todos los planteles de educación básica ubicados en el Área Metropolitana de Guadalajara (Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto, Tlajomulco e Ixtlahuacán de los Membrillos).

El uso de cubrebocas en las escuelas para mitigar los contagios de sarampión en Jalisco será obligatorio por al menos 30 días.

“Derivado del análisis de la situación epidemiológica actual del sarampión en el estado, así como del incremento de casos registrados en los planteles educativos, se instruye el uso obligatorio de cubrebocas en los municipios con mayor transmisión de la enfermedad”, señala el documento oficial.

Pérez Gómez aclaró que la detección de un caso positivo no implica el cierre total de los planteles. “Cuando aparece un caso en un grupo, se envía a clases virtuales, incluso con un solo contagio, como una acción preventiva para evitar que los casos se incrementen”.

Hasta la fecha, se han identificado casos de sarampión en 22 escuelas de Jalisco.

Las autoridades reiteraron el llamado a revisar los esquemas de vacunación de los niños y a acudir a los más de 600 módulos habilitados en el estado. “Tenemos vacunas suficientes y personal capacitado… no hay pretexto para no protegerse”, subrayó Pérez Gómez.

Especialistas coinciden en que el resurgimiento del sarampión está estrechamente ligado a la caída sostenida en la cobertura de vacunación infantil, a la ideología antivacunas y al cambio en la estrategia de salud al que obligó la pandemia de COVID-19, que desatendió otras enfermedades.

¿Por qué es importante la mascarilla?

El sarampión se transmite por aerosoles y es altamente contagioso.

El cubrebocas reduce la dispersión e inhalación de partículas virales, sobre todo en escuelas, donde hay alta concentración de personas y posibles casos no detectados.

No sustituye a la vacuna, pero ayuda a cortar cadenas de transmisión mientras se refuerza la inmunización.

Recomendaciones