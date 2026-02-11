¿Guadalajara castiga con multas por no barrer la calle?

Conservar el frente de tu casa limpio en la ciudad de Guadalajara no es solo una cuestión de buena vecindad o de tener una buena imagen, sino que se trata de una obligación que se debe cumplir según la ley. El Reglamento de Justicia Cívica del Municipio es claro al indicar que puede sancionar con multas para quienes descuiden la higiene de sus banquetas, es decir, que acumulen basura (no las barran) cuando es necesario.

¿Cuáles son las multas por no barrer la calle en Guadalajara?

De acuerdo con el Reglamento de Justicia Cívica del Municipio, omitir la limpieza de las banquetas y el arroyo de la vía pública al exterior de las fincas representa una infracción contra el medio ambiente, la ecología y la salud. La sanción es:

Multa económica: Va de 20 a 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Con el valor de la UMA para 2026 fijado en 117.31 pesos, las multas oscilan aproximadamente entre 2 mil 346 pesos y 23 mil 462.

Reglamento de Justicia Cívica del Municipio de Guadalajara

Esto no es todo. El Reglamento para la Prestación del Servicio de Aseo Público en el Municipio de Guadalajara no solo exige a las personas recoger la basura y mantener limpias las calles, sino que establece deberes específicos para todos los habitantes y dueños de predios, esto, según lo indicado en su artículo 14, donde indica que es obligación de las personas del municipio cumplir con las siguientes determinaciones:

Asear diariamente la banqueta que se encuentra al frente de su casa habitación, local comercial o industrial, y el arroyo hasta el centro de la calle que ocupe, eliminando de ellas cualquier tipo de objeto o desecho que impida la circulación de personas o vehículos, así como el estacionamiento de estos últimos. Igual obligación le corresponde respecto de cocheras, jardines, zonas de servidumbre municipal, aparador o instalación que se tenga al frente de la finca. En el caso de las fincas deshabitadas, la obligación corresponde al propietario de ella; y En el caso de departamentos o viviendas multifamiliares, el aseo de la calle lo realizará la persona asignada por los habitantes; cuando no la haya, será esta obligación de los habitantes del primer piso que dé a la calle.

Sobre tirar basura en la calle

El pasado mes de agosto, como parte de la estrategia para "hacer de Guadalajara la Ciudad más limpia de México", el ayuntamiento comenzó a reforzar el trabajo para concientizar a las y los tapatíos sobre la importancia de no dejar basura en las calles y sancionar a quienes usen la vía pública como vertederos.

En aquella ocasión, Mario Silva, Jefe de la Oficina Ejecutiva de Presidencia, reiteró que el principal problema que la Ciudad enfrenta es la indiferencia y el abandono por parte de algunas personas que dejan residuos en calles y canales, poniendo en riesgo a la población.

Frente a esta problemática, destacó el Jefe de la Oficina Ejecutiva de Presidencia, dijo que se reforzaría la parte operativa para hacer cumplir los reglamentos.

Silva recordó que son cerca de 20 sanciones relacionadas con la limpieza del espacio público y cuyas multas económicas van de más de 2 mil pesos a los 226 mil, dependiendo de cómo sean calificadas por el Juez Municipal y de la gravedad del asunto.

¿Cómo se aplica la sanción?

Las autoridades pueden proceder de oficio o mediante queja ciudadana. Antes de la multa directa, el gobierno suele realizar campañas de socialización y apercibimientos por escrito para invitar al cumplimiento voluntario.

En caso de reincidencia (cometer la misma falta dos o más veces en tres meses), el Juez Cívico puede aumentar la sanción sin rebasar los límites legales establecidos.

