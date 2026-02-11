El pasado martes 10 de febrero, un hombre saltó desde el "Rooftop Bar 360" del Hotel RIU ubicado en el cruce de las avenidas Niños Héroes y López Mateos en Guadalajara. En diversos videos difundidos a través de redes sociales se puede ver cómo el sujeto se coloca al borde del barandal y tras unos cuantos amagos se lanza al vacío para abrir el paracaídas unos instantes después. En pocos segundos, el sujeto aterriza sobre el pasto de la Glorieta de La Estampida. Posteriormente, abordó una camioneta para huir del lugar.

El suceso fue inspeccionado por el Gobierno de Guadalajara través de la Dirección de Inspección y Vigilancia, en coordinación con Protección Civil y Bomberos y con el acompañamiento de la Comisaría de Seguridad Ciudadana. Tras la revisión se identificaron deficiencias como la falta de aplicación de protocolos y procedimientos de actuación.

Es por ello que el negocio fue clausurado y permanecerá cerrado hasta que acredite el cumplimiento pleno de todas las medidas de seguridad y las condiciones necesarias para operar sin poner en riesgo a las personas.

En ese sentido, el Gobierno de Guadalajara se posicionó categóricamente en contra y señaló que lo ocurrido no es un acto recreativo ni un espectáculo: es una acción que generó un riesgo real para cientos de ciudadanos. En ese sentido, las autoridades iniciaron una investigación para identificar y proceder conforme a la ley contra la persona que realizó el salto.

¿Cuál es la altura del Hotel RIU Guadalajara?

El Hotel RIU Guadalajara es el edificio más alto del Área Metropolitana de Guadalajara y uno de los más altos del país hasta esta fecha. Con todo y antena, el RIU tiene una altura de 204 metros aunque el techo se encuentra un poco más bajo con una medida de 189.2 metros.

El hotel cuenta con 42 plantas habitables, con 550 habitaciones, además de restaurantes, salas de reuniones y un ático en la planta 44. El paracaidista habría saltado desde el piso 41.

