Ante el repunte de casos de sarampión en el estado, la Secretaría de Salud de Jalisco determinó que el uso de cubrebocas en escuelas será de carácter obligatorio a partir del próximo lunes, tanto para alumnos como para personal administrativo, docentes y todo el personal educativo que se encuentre en las instalaciones.

De acuerdo con el comunicado oficial, esta medida forma parte de un plan de prevención ante el incremento de casos de sarampión en toda la República Mexicana.

Las cifras oficiales de la Secretaría de Salud indican que solo en enero y los primeros días de febrero se detectaron mil 902 nuevos casos de sarampión, lo que equivale a casi una tercera parte del total registrado el año pasado, situación que encendió las alertas sanitarias en distintas entidades, incluida Jalisco, que encabeza la lista con más casos activos.

Las autoridades estatales establecieron que uno de los principales puntos de contagio registrados son los planteles educativos, por lo que, conforme a los artículos 4 y 5 del Reglamento Interno de la Secretaría de Salud, se estableció el uso de cubrebocas.

¿Qué municipios de Jalisco deberán usar cubrebocas?

La medida anunciada por el secretario de Salud estatal, Héctor Raúl Pérez Gómez, contempla solo la Zona Metropolitana de Guadalajara y zonas cercanas, específicamente los siguientes municipios:

Guadalajara

Zapopan

Tlaquepaque

Tonalá

Tlajomulco de Zúñiga

El Salto

Ixtlahuacán de los Membrillos

El uso de cubrebocas será obligatorio por un periodo mínimo de 30 días, como parte de las acciones para contener los contagios de sarampión en la región.

CORTESÍA

¿Qué es el sarampión y cuáles son los síntomas?

La Secretaría de Salud define el sarampión como una enfermedad viral altamente contagiosa, cuya transmisión ocurre principalmente a través de gotitas de saliva que se expulsan al toser o estornudar.

La intitución determinó que el país pasó de 6 mil 430 casos confirmados de sarampión en 2025 a 8 mil 332 contagios acumulados hasta el 3 de febrero.

El contagio del sarampión se facilita en espacios cerrados, así como en situaciones de contacto cercano entre personas , lo que explica su rápida propagación en entornos escolares y comunitarios.

Los síntomas del sarampión pueden aparecer varios días después del contagio. Entre los más frecuentes se encuentran:

Fiebre

Congestión nasal

Irritación ocular

Manchas blancas dentro de la boca

Erupción cutánea, que comienza en el rostro y se extiende al resto del cuerpo.

