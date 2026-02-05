Este jueves el secretario de Salud Jalisco (SSJ), Héctor Raúl Pérez Gómez, y el secretario de Educación (SEJ), Juan Carlos Flores Miramontes, ofrecieron una rueda de prensa para actualizar las cifras en torno al comportamiento del sarampión, cuyo brote ha afectado a Jalisco en las últimas cinco semanas.

De acuerdo con lo señalado por Pérez Gómez, son Tlaquepaque y Tonalá los municipios que, al corte más reciente, reportan el mayor número de contagios por sarampión que se encuentran activos: Tlaquepaque suma 146 casos y Tonalá 83. Guadalajara se ubica en el tercer puesto con 56 contagios y El Salto en el cuarto lugar con 53.

Zapopan, por su parte, acumula 49 casos activos, mientras que Tlajomulco suma 31, según las cifras dadas a conocer este jueves por el secretario de Salud del Estado.

En general, dijo Pérez Gómez, en lo que va de este 2026 se han confirmado casos en 30 municipios del Estado, aunque en este momento solo hay casos activos en 17 de ellos.

Pérez Gómez explicó que, de los 449 contagios activos hasta el día de ayer 04 de febrero, el 92.2% de los contagios se han concentrado en los seis municipios anteriormente mencionados. De hecho, comentó el secretario, Tlaquepaque y Tonalá.

Ante ello, señalaron ambas autoridades, es que se han reforzado las estrategias de contención y prevención del sarampión, en primer lugar , con la determinación del uso del cubrebocas obligatorio por al menos 30 días en todos los planteles de educación básica, media y media superior del sistema de Educación del Estado (SEJ), a partir del próximo lunes, del envío de clases a la modalidad virtual en aquellos planteles donde han identificado contagios y, por supuesto, la continuidad de la aplicación de la vacuna contra el sarampión: triple viral para las infancias y adolescencias, y doble viral para las personas adultas y menores de 50 años.

"Recordemos que el uso de cubrebocas está perfectamente identificado como una herramienta de prevención de enfermedades respiratorias. Entonces, no podemos perder la oportunidad de que, en particular nuestras niñas, niños y adolescentes tengan esta protección", destacó Pérez Gómez.

De acuerdo con el secretario de Salud del Estado, todavía hay alrededor de 800 mil dosis del inmunológico disponibles en la red de salud de todo el Estado (incluyendo IMSS e ISSSTE), con las cuales se pretende dar cobertura a aquellas personas quienes no han recibido su esquema completo de vacunación o no recuerdan haberlo recibido y que, de ser necesarias, serán adquiridas las dosis adicionales que lleguen a ser requeridas.

"Tenemos vacunas, tenemos vacunadores, tenemos brigadas, tenemos más de 600 puntos fijos para vacunar y tenemos más de 170 puntos (itinerantes) adicionales en puntos estratégicos para vacunar. No hay por tanto un obstáculo, no debería existir ninguna justificación para que un padre o una madre no proteja a su niño o a su niña a través de la vacuna", expresó Pérez Gómez.

Recordó también que de acuerdo con las estadísticas y los análisis llevados a cabo por la SSJ, a la llegada de la actual administración, a finales de 2024, solo el 60% de las y los niños de seis años o menos tenía aplicada la vacuna contra el sarampión; hoy el porcentaje es del 84%.

Al último corte, señaló el secretario, se habían aplicado ya un millón de vacunas contra el sarampión, el 42% solo en lo que va de este 2026.

De acuerdo con lo referido por Pérez Gómez, a partir de las estrategias ya mencionadas se espera poder contener este nuevo brote en las próximas cuatro semanas, echando mano de la corresponsabilidad ciudadana de mantener las precauciones para evitar nuevos contagios, a través del uso de cubrebocas, no llevar a los niños a la escuela si se tienen síntomas de gripa (fiebre y flujo nasal) ya que esto podría ser símbolo del inicio del sarampión, el lavado frecuente de manos y, por supuesto, la vacunación.

"Recordemos que el inicio del brote fue en Arandas. En ese momento hicimos esa concentración de la fuerza de la vacunación en el municipio de Arandas y en dos meses logramos la contención total del brote en ese municipio. De hecho Arandas ya no tiene ningún caso. Ese es un ejemplo de lo que se tiene que hacer cuando hay una concentración del brote en una zona geográfica", resaltó el secretario.

Colonias con más casos activos de sarampión en Jalisco

Tlaquepaque:

San Martín de las Flores

Plan de Oriente

San Pedrito

Canal 58

El Campesino

Francisco Silva Romero

San Martín de las Flores

Tonalá:

Loma Dorada

San Gaspar

Infonavit La Soledad

Pinar de las Palomas

Santa Paula

Hacienda Real

