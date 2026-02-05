Honran memoria de Don Jesús Michel y Doña Elvira Velasco, fundadores de Mazapán de la Rosa

Con una misa a la que acudieron hijos, familiares, amigos y trabajadores, este jueves se conmemoró el aniversario luctuoso de don Jesús Michel González y doña Elvira Velasco Rolón, fundadores de Mazapán de la Rosa. A la ceremonia, realizada en la Catedral de Guadalajara, asistieron también empresarios y funcionarios públicos.

Durante su mensaje, Enrique Michel Velasco, hijo de don Jesús Michel González y actual director de Dulces de la Rosa, agradeció a los sacerdotes oficiantes y a los frailes por brindarles la oportunidad de realizar esta celebración, así como a todos los asistentes.

“A toda la gente que está aquí con nosotros, gracias por haber asistido a un aniversario más de la ausencia de nuestros padres. Ellos siempre fueron un ejemplo de trabajo, honestidad y honradez”, expresó.

En el recinto se colocaron retratos de don Jesús Michel González y de su esposa, doña Elvira Velasco Rolón, adornados con arreglos florales.

En entrevista, Enrique Michel destacó que la familia se mantiene unida, con salud y con el ánimo de seguir trabajando, además de conservar una fuerte unión católica cristiana.

“Las enseñanzas de mi padre y de mi madre se han quedado en nuestros corazones”, añadió.

La familia Michel Velasco estuvo conformada por 14 hermanos, de los cuales 12 aún sobreviven. Al recordar a su padre, Enrique Michel resaltó valores como el amor al trabajo, la honestidad y los resultados.

“Con mi padre no había ‘voy a pensar’ o ‘voy a ver’; había hechos”, comentó.

Finalmente, Enrique Michel recomendó a las nuevas generaciones de la familia no perder su identidad y valorar el trabajo en equipo, siempre con respeto y cariño hacia los trabajadores.

