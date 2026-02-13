Viernes, 13 de Febrero 2026

Sarampión: estos son los módulos de vacunación abiertos este sábado 14 de febrero

Ante el actual brote de sarampión el gobierno de Jalisco habilitara modulos de vacunación para este sábado 14 de febrero

Por: El Informador

Los módulos de vacunación contra el sarampión en la Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) estarán en servicio de lunes a domingo. SUN / ARCHIVO

Ante el reciente brote de sarampión en Jalisco, las autoridades de salud del estado han instalado modulos de vacunación. Cabe destacar que este 14 de febrero también estarán habilitados.

Los módulos de vacunación estarán en servicio de lunes a domingo, incluidos fines de semana, para facilitar el acceso a toda la población. 

¿Dónde vacunarse contra el sarampión en Guadalajara?

A continuación te decimos la lista de módulos habilitados para vacunarse contra el sarampión en la Área Metropolitana de Guadalajara (AMG): 

Guadalajara:

  • Plaza de la Liberación
  • Pedro Loza 27-A, Centro
  • Lunes a domingo de 11:00 a 18:00 horas

Plaza Universidad

  • Estación del Tren Ligero
  • Lunes a domingo de 11:00 a 18:00 horas

Zapopan:

  • Plaza La Perla

Av. Mariano Otero 3000

Lunes a domingo de 12:00 a 18:00 horas

San Pedro Tlaquepaque:

  • Presidencia Municipal

Calle Independencia

Lunes a domingo de 9:00 a 14:00 horas

  • Centro de Salud San Martín de las Flores

Francisco Villa 40

Lunes a domingo de 9:00 a 15:00 horas

Tonalá:

  • Plaza Principal

Calle Hidalgo

Lunes a domingo de 9:00 a 18:00 horas

  • Hospital Tonalá

Cerro de la Reina

Lunes a domingo de 9:00 a 18:00 horas

Tlajomulco de Zúñiga:

  • Plaza Principal

Andador Zaragoza

Lunes a domingo de 9:00 a 13:30 horas

  • Soriana Santa Fe

Av. De las Américas 22

Lunes a domingo de 9:00 a 14:00 horas

  • Multiplaza del Valle

Av. Concepción, Fracc. Real del Valle

Lunes a domingo de 11:00 a 16:00 horas

  • Plaza Regina

Av. Adolf Horn 3513

Lunes a domingo de 11:00 a 16:00 horas

El sarampión es una enfermedad viral que se contagia fácilmente por saliva, al toser, o el estornudo de una persona infectada. Por esta razón, es importante seguir las medidas de prevención que informaron las autoridades de salud, como la vacunación y el uso de cubrebocas. 

