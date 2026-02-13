Sarampión: estos son los módulos de vacunación abiertos este sábado 14 de febrero

Ante el reciente brote de sarampión en Jalisco, las autoridades de salud del estado han instalado modulos de vacunación. Cabe destacar que este 14 de febrero también estarán habilitados.Los módulos de vacunación estarán en servicio de lunes a domingo, incluidos fines de semana, para facilitar el acceso a toda la población. A continuación te decimos la lista de módulos habilitados para vacunarse contra el sarampión en la Área Metropolitana de Guadalajara (AMG): Guadalajara:Plaza UniversidadZapopan:Av. Mariano Otero 3000Lunes a domingo de 12:00 a 18:00 horasSan Pedro Tlaquepaque:Calle IndependenciaLunes a domingo de 9:00 a 14:00 horasFrancisco Villa 40Lunes a domingo de 9:00 a 15:00 horasTonalá:Calle HidalgoLunes a domingo de 9:00 a 18:00 horasCerro de la ReinaLunes a domingo de 9:00 a 18:00 horasTlajomulco de Zúñiga:Andador ZaragozaLunes a domingo de 9:00 a 13:30 horasAv. De las Américas 22Lunes a domingo de 9:00 a 14:00 horasAv. Concepción, Fracc. Real del ValleLunes a domingo de 11:00 a 16:00 horasAv. Adolf Horn 3513Lunes a domingo de 11:00 a 16:00 horasEl sarampión es una enfermedad viral que se contagia fácilmente por saliva, al toser, o el estornudo de una persona infectada. Por esta razón, es importante seguir las medidas de prevención que informaron las autoridades de salud, como la vacunación y el uso de cubrebocas. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS