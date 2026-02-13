Con motivo del 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER Jalisco) proyecta que la venta de rosas crecerá hasta un 25% en el Área Metropolitana de Guadalajara.

Para esta temporada, las y los productores de Jalisco estiman ingresos por aproximadamente 315 millones de pesos, derivados de la comercialización de alrededor de 300 mil paquetes de rosas , cuya producción inició la última semana de enero y concluirá en la tercera semana de febrero, periodo en el que se registra el mejor precio del año en el mercado ornamental.

La temporada de San Valentín no solo impulsa el romanticismo, sino también la economía de cientos de familias productoras en Jalisco. CORTESÍA

Jalisco cuenta con dos principales núcleos de producción, ubicados en La Manzanilla de la Paz y Capilla de Guadalupe, con alrededor de 18 hectáreas. Además, se tiene producción en superficie a cielo abierto e invernaderos en municipios como Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque y Tlajomulco.

El 14 de febrero es la segunda fecha más importante del año para el sector ornamental, solo después del 10 de mayo, cuando se concentra el 50% de la venta anual. El 25% se distribuye entre octubre y diciembre. A través de estrategias productivas, modernización de infraestructura y mejora logística, el Gobierno de Jalisco respalda al sector ornamental, para consolidar su crecimiento y posicionar al estado como referente nacional en producción y distribución floral.

El fortalecimiento de invernaderos y sistemas protegidos ha permitido mejorar la calidad y vida poscosecha de las flores. CORTESÍA

El fortalecimiento de invernaderos y sistemas protegidos permitió mejorar la calidad, uniformidad y vida poscosecha de las flores que permite abastecer a los mercados de consumo. Con estas acciones, se apuesta a generar mayores ingresos y certidumbre para las familias productoras.

