¿Quiénes NO deben vacunarse contra el sarampión y por qué?

En el transcurso de este 2026, la enfermedad viral del sarampión se ha propagado rápidamente en diferentes estados de la república, especialmente en Jalisco; por está razón es que la Secretaría de Salud ha dado a conocer recomendaciones a la población para prevenir su contagio.

¿Qué es el sarampión?

El sarampión es una enfermedad viral que se transmite fácilmente por saliva, al toser, o el estornudo de una persona infectada. La infección ocurre en etapas, durante el transcurso de dos a tres semanas.

Una de las medidas de prevención para esta enfermedad es la vacunación; no obstante, cabe destacar que no toda la población es candidata para recibirla y que existen excepciones. En esta nota te compartimos quiénes son las personas que no deben vacunarse contra el sarampión.

¿Quiénes no deben vacunarse del sarampión?

De acuerdo a la Asociación Mexicana de Vacunología, es fundamental contar con información clara, precisa y basada en evidencia sobre la vacuna del sarampión.

A pesar de que la vacuna del sarampión es segura y altamente efectiva, e stas personas son las que no deben aplicársela:

Mujeres embarazadas: La vacuna del sarampión no debe aplicarse durante el embarazo, ya que tiene virus vivos atenuados.

Personas con inmunosupresión grave: Pacientes que padecen cáncer en quimioterapia, con trasplantes, inmunodeficiencias primarias o tratamiento inmunosupresor intenso.

Personas con ateedentes de reacción alérgica grave (anafilaxia): a una dosis previa de la vacuna del sarampión o a alguno de sus componentes.

¿Cuáles son los síntomas del sarampión?

El sarampión generalmente comienza con:

Fiebre

Leve tos continua

Goteo de la nariz

Ojos inflamados (conjuntivitis)

Dolor de garganta

El sarpullido también se hace presente ante el contagio de sarampión; el sarpullido inicial aparece en el rostro.

En los días siguientes, el escozor se esparce en el siguiente orden:

Brazos

Pecho

Espalda

Muslos

Pantorrillas

Pies

Al mismo tiempo, la fiebre aumenta y a menudo alcanza de 40 a 41 °C.

Es importante estar atento ante cualquier sospecha de sarampión y acudir al centro de salud más cercano.

