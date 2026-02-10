¿Quiénes NO deben vacunarse contra el sarampión y por qué?

En el transcurso de este 2026, la enfermedad viral del sarampión se ha propagado rápidamente en diferentes estados de la república, especialmente en Jalisco; por está razón es que la Secretaría de Salud ha dado a conocer recomendaciones a la población para prevenir su contagio.El sarampión es una enfermedad viral que se transmite fácilmente por saliva, al toser, o el estornudo de una persona infectada. La infección ocurre en etapas, durante el transcurso de dos a tres semanas. Una de las medidas de prevención para esta enfermedad es la vacunación; no obstante, cabe destacar que no toda la población es candidata para recibirla y que existen excepciones. En esta nota te compartimos quiénes son las personas que no deben vacunarse contra el sarampión.De acuerdo a la Asociación Mexicana de Vacunología, es fundamental contar con información clara, precisa y basada en evidencia sobre la vacuna del sarampión.A pesar de que la vacuna del sarampión es segura y altamente efectiva, estas personas son las que no deben aplicársela:Personas con inmunosupresión grave: Pacientes que padecen cáncer en quimioterapia, con trasplantes, inmunodeficiencias primarias o tratamiento inmunosupresor intenso.Personas con ateedentes de reacción alérgica grave (anafilaxia): a una dosis previa de la vacuna del sarampión o a alguno de sus componentes. El sarampión generalmente comienza con:El sarpullido también se hace presente ante el contagio de sarampión; el sarpullido inicial aparece en el rostro.En los días siguientes, el escozor se esparce en el siguiente orden:Es importante estar atento ante cualquier sospecha de sarampión y acudir al centro de salud más cercano. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS