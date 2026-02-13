Rehabilitan tramo de Carretera Guadalajara-Morelia

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Jalisco informa que lleva a cabo trabajos de conservación periódica en la carretera federal Morelia-Guadalajara.

La intervención por parte de la dependencia federal se realiza en el tramo San Agustín-Entronque Acatlán, con dirección a Colima.

La SICT informó que las acciones de mantenimiento consisten en renivelaciones y microaglomerado sobre la cinta asfáltica, en los carriles de salida de la Zona Metropolitana de Guadalajara hacia el entronque Acatlán.

El Centro SICT Jalisco informó que las labores, que abarcan del km 118+900 al 122+300 y del km 127+800 al 135+700, serán diurnas y concluirán en abril próximo.

La dependencia federal justifica que estas obras son necesarias para garantizar una mayor seguridad y movilidad, por lo que hizo un llamado a usuarios a respetar los señalamientos de protección de obra y los límites de velocidad.

Los trabajos realizados en la carretera Morelia-Guadalajara forman parte del Programa Nacional de Conservación Carretera 2026, mediante el cual se dará atención a la red federal libre de peaje de la entidad.

Durante este año, se llevarán a cabo obras de conservación periódica y rutinaria a fin de mantener en óptimas condiciones las carreteras de Jalisco en beneficio de la población.

