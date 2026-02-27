El Gobierno de Jalisco informó que suman dos millones 500 mil dosis de vacunas contra el sarampión aplicadas en el Estado .

El Gobierno estatal detalló que se han implementado brigadas desplegadas en los 125 municipios de Jalisco entre la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), el OPD Servicios de Salud Jalisco, IMSS, ISSSTE y Sedena, estrategia que incluye la operación de más de 580 unidades de salud donde la población puede acceder de forma gratuita a la vacuna contra el sarampión y a otros biológicos contemplados en la Cartilla Nacional de Salud .

A las unidades se suman los módulos extramuros activos en distintos puntos del Estado, que han permitido acercar la vacunación a comunidades de difícil acceso.

Autoridades llaman a vacunar a menores

Roberto Carlos Rivera Ávila, director general de Salud Pública de la SSJ, consideró que deben continuar los trabajos para frenar el brote de sarampión.

"Superar los dos millones 500 mil dosis es un gran logro y habla del compromiso de Jalisco con la salud de las y los jaliscienses; sin embargo, no podemos bajar la guardia. Todavía hay personas en sectores vulnerables que no cuentan con un esquema de vacunación completo o incluso iniciado; es hacia ellos a donde va dirigida la vacunación de nuestros esfuerzos actuales".

La SSJ hace un llamado a madres y padres de familia para aprovechar el fin de semana y llevar a sus hijos a vacunarse , ya que las unidades de salud, clínicas y módulos extramuros estarán disponibles para brindar atención a la población, sin necesidad de cita previa y de forma completamente gratuita.

La ciudadanía puede consultar el sitio web enequipocontraelsarampion.jalisco.gob.mx para conocer las ubicaciones de los módulos o bien, comunicarse a la Línea Salud Jalisco al número 33-3823-3220, disponible las 24 horas, los 365 días del año.

Para saber más...

El sarampión puede presentar síntomas como fiebre, tos, escurrimiento nasal, ojos llorosos y sarpullido que inicia en la cabeza y el pecho, y se extiende hacia las extremidades.

Más del 90% de los casos confirmados de sarampión en Jalisco se han presentado en personas que no contaban con esquemas de vacunación completos.

