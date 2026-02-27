Cada vez que se menciona la gastronomía mexicana, Jalisco se destaca como uno de los estados con mayor reconocimiento mundial en cuanto a su comida tradicional. Fuera del país, el tequila, las carnes en su jugo y la birria son populares; sin embargo, no son los únicos.

En realidad, hay postres locales que, de acuerdo con los habitantes de la entidad, todos deberían degustar al menos una vez en su vida. Y para la inteligencia artificial (IA) no cabe duda de que uno ha conquistado un sitio privilegiado en el corazón de quienes lo prueban: la jericalla.

Por si te interesa: La bebida de Jalisco que todos deberían probar al menos una vez

El postre insignia de Jalisco hecho a base de huevo

La jericalla es un postre tradicional jalisciense con una textura cremosa y un sabor suave que recuerda al flan o a la crème brûlée, pero con un toque único que lo hace distinto. El origen de este delicioso producto se remonta a la época de la Colonia, cuando las monjas buscaban una receta nutritiva y deliciosa para los niños en los hospicios.

Este postre tapatío se prepara con ingredientes básicos como leche, huevo, azúcar, canela y vainilla. La mezcla se hornea a baño maría, lo que le da esa consistencia cremosa. Sin embargo, lo que realmente distingue a la jericalla es su capa dorada y ligeramente caramelizada, que se forma al final del proceso de cocción. Este detalle no solo le da un aspecto atractivo, sino que también aporta un sabor único.

La jericalla es un postre tradicional jalisciense con una textura cremosa y un sabor suave que recuerda al flan o a la crème brûlée. EL INFORMADOR / ARCHIVO

La IA recomienda, ¿por qué todos deberían probar este postre al menos una vez?

Según la inteligencia artificial, todas las personas que visiten Jalisco deben probar la jericalla al menos una vez por estas razones:

Su sabor auténtico: La jericalla captura la esencia de Jalisco con su mezcla de sabores simples y naturales. Su dulzura moderada y su textura cremosa hacen que sea un postre irresistible para todas las edades.

La jericalla captura la esencia de Jalisco con su mezcla de sabores simples y naturales. Su dulzura moderada y su textura cremosa hacen que sea un postre irresistible para todas las edades. Su historia y tradición: Cada cucharada de jericalla es un viaje al pasado. Al probarla, no solo disfrutas de un postre delicioso, sino que también te conectas con la rica historia culinaria de México.

Cada cucharada de jericalla es un viaje al pasado. Al probarla, no solo disfrutas de un postre delicioso, sino que también te conectas con la rica historia culinaria de México. Su versatilidad: Aunque es un postre tradicional, la jericalla se puede disfrutar en cualquier ocasión. Es perfecta para cerrar una comida típica mexicana o como un antojo dulce a cualquier hora del día.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF