Cada vez que se menciona la gastronomía mexicana, Jalisco se destaca como uno de los estados con mayor reconocimiento mundial en cuanto a su comida tradicional. Fuera del país, el tequila, las carnes en su jugo y la birria son populares; sin embargo, no son los únicos.En realidad, hay postres locales que, de acuerdo con los habitantes de la entidad, todos deberían degustar al menos una vez en su vida. Y para la inteligencia artificial (IA) no cabe duda de que uno ha conquistado un sitio privilegiado en el corazón de quienes lo prueban: la jericalla.La jericalla es un postre tradicional jalisciense con una textura cremosa y un sabor suave que recuerda al flan o a la crème brûlée, pero con un toque único que lo hace distinto. El origen de este delicioso producto se remonta a la época de la Colonia, cuando las monjas buscaban una receta nutritiva y deliciosa para los niños en los hospicios. Este postre tapatío se prepara con ingredientes básicos como leche, huevo, azúcar, canela y vainilla. La mezcla se hornea a baño maría, lo que le da esa consistencia cremosa. Sin embargo, lo que realmente distingue a la jericalla es su capa dorada y ligeramente caramelizada, que se forma al final del proceso de cocción. Este detalle no solo le da un aspecto atractivo, sino que también aporta un sabor único. Según la inteligencia artificial, todas las personas que visiten Jalisco deben probar la jericalla al menos una vez por estas razones:*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF