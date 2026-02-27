¿Cómo ascendió tanto "El Mencho" en su carrera criminal?

El personaje de estos últimos días en México ha sido Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, "El Mencho", luego de darse a conocer su abatimiento y por la ola de violencia que se desató por ello. Pero, ¿Cómo llegó a ser tan poderoso?

"El Mencho" lideró el criminal del Cártel Nueva Generación (CNG) al usar la "fuerza bruta" y "mente empresarial", estrategia que lo llevó a tener el apoyo de alcaldes, jefes policiacos y gobernadores, consideró el experto en seguridad David Saucedo.

Consultado por EL UNIVERSAL, el especialista habló sobre los orígenes de Oseguera Cervantes en el Cártel del Milenio, un brazo del Cártel de Sinaloa que, tras la muerte del narcotraficante Ignacio "Nacho" Coronel en 2010 y operador del Cártel de Sinaloa en Jalisco, dicha célula se fracturó y llevó al "Mencho" a convertirse en uno de los máximos capos en México.

El Cártel del Milenio, a quien se le adjudican delitos de narcomenudeo, robo de vehículo de alta gama, extorsión, secuestro, entre otros, operó en territorio mexicano pero, en palabras de David Saucedo, "no tuvo mayor mérito", más que ser la cuna de uno de los capos más temidos.

El ascenso de “El Mencho”

Tras la muerte de "Nacho" Coronel, el Cártel del Milenio se dividió y se crearon dos grupos criminales: "La Resistencia", al mando de Ramiro Pozos González, conocido como "El Molca" o "El Molcas", detenido en 2012, y "Los torcidos", quienes más tarde se convertirían en el Cártel Nueva Generación al mando de Nemesio Oseguera Cervantes .

Estos dos grupos criminales que surgieron tras el debilitamiento del Cártel del Milenio tuvieron destinos muy distintos. Por un lado, explica el especialista, "La Resistencia" se cree que no prosperó por la detención de su líder "El Molca" y, por el otro, Nemesio Oseguera buscaba expandir su mercado .

La rápida subida de Oseguera Cervantes en el mundo del narco se debió, además, a cualidades como su capacidad de ser un estratega y saberse infiltrar dentro de estructuras políticas en el país .

"'El Mencho', con esta capacidad política de comprar jefes policiacos, ganar apoyo de alcaldes, legisladores, gobernadores; con esa estrategia de sobornos, una estrategia más audaz, sangrienta, sin ninguna duda, pero también política, una estrategia de alianzas, logra rebasar con cierta facilidad al grupo disidente de 'La resistencia'", afirmó el especialista en seguridad.

Otra de las características del máximo líder delictivo, compartió, es que siempre tuvo una mentalidad empresarial, una mentalidad de crecimiento; "era un tipo brillante, una mente criminal".

"Su principal atributo era la fuerza bruta . Y 'El Mencho' siempre se caracterizó por tener esos dos componentes: El uso de la fuerza, la fuerza bruta sin ninguna duda, pero también tenía una mente empresarial, una mente política, un estratega. Entonces, con estas habilidades, pues rápidamente se deshizo de esta oposición interna que tenía".

La expansión del cártel

Cuestionado sobre los comienzos del CNG en México, el experto comentó que a partir del 2012 se vivió la expansión del cártel, empezando por Jalisco en las regiones de Tlaquepaque, Tonalá, Guadalajara y todos los municipios conurbados del estado.

Su propagación continuó por Puerto Vallarta, hasta llegar a los Altos de Jalisco y a las fronteras con Michoacán, Colima, el puerto de Manzanillo, Guanajuato, entre otros estados. Luego de poco más de 12 años, el cártel liderado por el hoy abatido Nemesio Oseguera Cervantes tuvo presencia en todo territorio mexicano y, de acuerdo con la Agencia Antidrogas (DEA), tiene presencia en América, Europa, Asia y Australia en más de 40 países .

