Jalisco sumó una nueva muerte por sarampión en el marco del nuevo brote que afecta a la Entidad y al País, siendo este el primer fallecimiento de 2026 y el tercero desde que inició la problemática de salud en 2025.

La Secretaría de Salud Federal es la encargada de analizar las condiciones de las víctimas para confirmar o descartar que el fallecimiento puede o no asociarse al sarampión.

En este sentido, la dependencia federal confirmó a la Secretaría de Salud Jalisco el fallecimiento, que se convierte oficialmente en el tercero en Jalisco, de un menor de solo cuatro años de edad, residente del municipio de Guadalajara, quien no estaba vacunado contra el sarampión.

Hasta el momento se desconoce si el fallecimiento ocurrió este mismo año o si se registró durante 2025 y apenas se dio la confirmación por parte de la Secretaría de Salud Federal.

Las otras dos víctimas fueron dos bebés, menores de un año, del sexo femenino, las mismas hijas de jornaleros provenientes del estado de Guerrero, y quienes ya venían contagiadas desde antes de arribar a la Entidad, según han confirmado las autoridades sanitarias, además de que no habían sido vacunadas.

Una de ellas tuvo complicaciones por la enfermedad debido a que no se encontraba en buen estado de salud, pues de hecho, había presentado un cuadro grave de desnutrición.

Detallan cuándo deben vacunarse bebés y menores contra el sarampión

De acuerdo con los esquemas más recientes de vacunación instalados por la Secretaría de Salud Federal, la primera dosis contra el sarampión se aplica a las y los bebés a partir de los 12 meses de edad, esperando su segunda dosis o "dosis de refuerzo" a partir de los 18 meses, bloque etario que ya había sobrepasado el menor fallecido cuya confirmación se dio recientemente.

En el antiguo esquema de vacunación (antes de 2022), las madres debían esperar hasta los seis años para aplicar el refuerzo.

Sin embargo, ante el brote que azota a la Entidad y al País, las autoridades sanitarias han instado a madres, padres y personas tutoras a que se aplique en los bebés de entre los 6 y los 11 meses la llamada "dosis 0", una dosis de la vacuna contra el sarampión que les protege contra la enfermedad y que no forma parte del esquema oficial.

TAMBIÉN LEE: Proponen GPS obligatorio en unidades del transporte público en Jalisco

Por la mañana el subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark, refirió que es justamente el bloque etario de entre los 6 meses y los 12 años de edad el que actualmente se encuentra en mayor riesgo de contagios, ante una importante falta de vacunación contra la enfermedad.

En este sentido, el subsecretario instó a la población a acudir a cualquier unidad médica del país, sea IMSS, ISSSTE o unidades estatales a que se les aplique la dosis contra esta enfermedad de manera completamente gratuita, dando prioridad a este grupo de edad.

MF