Copa Víbora Pádel: Jóvenes impulsan torneo en favor del Patronato de Salud Zapopan

Con la convicción de que el deporte puede trascender la competencia y convertirse en una herramienta de impacto y cambio social, Diego Sánchez y Andrés Paredes impulsan la primera edición de la Copa Víbora Pádel, un torneo que busca reunir a jugadores y jugadoras de todas las edades y niveles para recaudar fondos que beneficien al Patronato de Salud Zapopan.

La iniciativa surgió a partir de la inquietud de estos dos jóvenes de vincular el auge y el talento de las y los jugadores de pádel con una causa concreta: poder ayudar a personas de bajos recursos a acceder a cirugías de catarata a través del sistema público de salud de Zapopan. En diálogo con el Patronato y motivados por experiencias previas en otros eventos con causa, los jóvenes comenzaron a construir desde cero un proyecto que hoy se materializa en un torneo abierto, incluyente y con vocación solidaria.

Te puede interesar: PAN Jalisco respalda iniciativa empresarial para blindar la democracia y frenar la extorsión

"Organizar este torneo comenzó porque creemos que el deporte tiene un gran poder para unir y puede generar un impacto muy positivo más allá de la competencia, con una causa como la del Patronato. Invitamos a todas y todos los jugadores a participar", señaló Andrés Paredes.

Diego Sánchez explicó que el acercamiento con el Patronato se dio a través de su círculo cercano de amigas, quienes forman parte del voluntariado del mismo , y que fue la experiencia de conocer el trabajo que realizan en beneficio de la salud lo que detonó la decisión de sumar esfuerzos desde el deporte.

El torneo llevará por nombre "Copa Víbora Pádel, por más sonrisas", en alusión a uno de los golpes característicos del pádel, explicó Andrés. El mismo se realizará los próximos 7 y 8 de marzo, contemplando siete distintas categorías, entre ellas, de segunda a quinta fuerza varonil, una mixta y dos femeniles.

El torneo, refirieron, está abierto a todas las edades y niveles de jugadoras y jugadores, bajo un formato de inscripción por pareja.

"El nombre es ‘Copa Víbora Pádel, por más sonrisas’. La dinámica es que toda la gente, todos los jugadores de cualquier nivel y de cualquier edad puedan competir y pasársela muy bien, en un ambiente divertido y de convivencia muy sana, con el plus de poder ayudar a una causa", detalló Andrés Paredes.

Más que competencia, la Copa Víbora Pádel apuesta por generar impacto social a través del deporte y la convivencia. EL INFORMADOR/ARCHIVO

Hasta el momento, estiman la participación de entre 150 y 190 jugadores, y tienen alrededor de 100 personas ya inscritas. La inscripción tiene un costo de mil 200 pesos por jugador e incluye un kit de bienvenida con termo, playera y artículos cortesía de los patrocinadores.

Los premios de esta competencia serán dados a conocer más adelante en las redes sociales de la Copa Víbora Pádel.

Los fondos recaudados se destinarán a cirugías de catarata, decisión que tomaron tras conocer de primera mano las necesidades del Patronato y el impacto inmediato de este procedimiento.

"Al principio queríamos dirigir el apoyo a los niños; se nos hizo algo muy interesante y muy padre, ya que somos jóvenes y queremos algo enfocado en ello. Pero, platicando con Luly (Lourdes Lares), y analizando las diferentes opciones que había, el tema de cataratas se nos hizo impactante: cómo algo tan drástico puede cambiar la vida de una persona, pasar de no ver a ver, y que todo esto se pueda lograr en solo 20 minutos que dura una cirugía. Entonces se nos hizo algo increíble. Pensamos que es algo que todo el mundo en esta situación quisiera", expresó Diego Sánchez.

En la recta final de la convocatoria, ambos jóvenes reiteraron el llamado a sumarse a esta primera edición, que además de la competencia incluirá un ambiente social con alimentos, bebidas y actividades para jugadores y acompañantes.

"Los vamos a invitar a participar en el torneo Copa Víbora Pádel, porque al hacerlo estás juntando un deporte con una causa muy grande y vas a generar un impacto real dentro del Patronato de Zapopan. El 7 y 8 de marzo invitamos a participar a todas y todos los que jueguen pádel. Estamos muy emocionados de recibirlos; ahí los esperamos", dijo Andrés Paredes.

"Yo quisiera pedirles que se unan a esta buena causa, en la que pueden conocer las acciones del Patronato de Salud Zapopan, conocer también al presidente municipal, Juan José Frangie , quien nos dijo que también va a estar ahí apoyando, y conocer más del Hospitalito y de todos los lugares donde el Patronato apoya para que, sobre todo, puedan ver la causa y la intención de todas estas acciones que se llevan a cabo en beneficio de las personas", finalizó Diego Sánchez.

Por último, Lourdes Lares, presidenta del Patronato, destacó la motivación de estos dos jóvenes para generar una competencia que no solo promueve ayudar a quienes lo necesitan, sino también el deporte y la convivencia entre amigos y familia.

También puedes leer: Laura Imelda sostiene reunión con Omar García Harfuch para fortalecer la seguridad en Tlaquepaque

"Estamos muy sorprendidas del trabajo que están haciendo estos muchachos. Creo que desde que se acercaron a nosotros, la verdad nos sorprendió todo el empuje que traen para hacer este torneo. Como dijeron ellos, es un reto enorme, y por eso me gustaría resaltar el hecho de que se han encargado de todo, desde conseguir a los patrocinadores hasta a los jugadores. Creo que esto es también un orgullo para el Patronato, ver que jóvenes como ellos se acerquen a querer ayudar a los que más lo necesitan y que confíen en nuestra labor. Son muy jóvenes, y qué padre que puedan ser ejemplo para otros jóvenes, para que podamos ayudar a más causas", expresó la presidenta.

¿Dónde inscribirse?

A través de la cuenta de Instagram @copaviborapadel, mediante mensaje privado o directamente en la liga https://goo.su/vgJeraG.

También se pueden pedir informes e inscribirse a través del Patronato de Salud Zapopan, al teléfono 33 3412 0193, vía llamada o mensajería WhatsApp.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP