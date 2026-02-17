PAN Jalisco respalda iniciativa empresarial para blindar la democracia y frenar la extorsión

El Partido Acción Nacional (PAN) en Jalisco manifestó su apoyo al exhorto presentado por el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco ante el Congreso local, con el propósito de fortalecer el marco constitucional y legal del estado para prevenir la infiltración del crimen organizado en cargos públicos y combatir la llamada extorsión institucionalizada.

Durante la presentación formal del documento, el diputado local Julio César Hurtado subrayó que la defensa de la democracia debe asumirse como una responsabilidad compartida entre sociedad e instituciones. Señaló que elevar los estándares de integridad en el servicio público no es un tema partidista, sino una causa común para proteger la estabilidad y el desarrollo de Jalisco.

La propuesta del sector industrial, encabezada por Antonio Lancaster, plantea dos ejes principales: reforzar los criterios de elegibilidad para cargos públicos —con base en evidencia objetiva y respeto al debido proceso— a fin de impedir que personas vinculadas con estructuras criminales accedan al poder; y ampliar las facultades de la Fiscalía Anticorrupción para que pueda investigar de oficio posibles actos de corrupción y prácticas de “extorsión institucionalizada”, como inspecciones selectivas, clausuras arbitrarias o uso discrecional de atribuciones administrativas.

Lancaster advirtió que la infiltración criminal y las presiones desde el poder representan riesgos estructurales para la inversión, el empleo y la certeza jurídica en la entidad. Como ejemplo, mencionó la situación registrada recientemente en el municipio de Tequila, donde —dijo— se evidenció que la captura de gobiernos locales por intereses ilícitos es una amenaza real.

Al acto también acudió el dirigente estatal del PAN, Juan Pablo Colín, quien reiteró que su partido acompañará el exhorto promoviendo un debate técnico y plural que fortalezca el Estado de derecho y cierre el paso a la narcopolítica.

Finalmente, Hurtado propuso que el análisis legislativo se realice mediante un ejercicio de Parlamento Abierto, con participación de especialistas y organizaciones civiles, para garantizar que las conclusiones se traduzcan en reformas efectivas. El PAN Jalisco reafirmó su disposición a construir acuerdos que consoliden las instituciones , generen certeza jurídica y aseguren procesos democráticos libres de cualquier influencia criminal.

SV