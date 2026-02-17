Martes, 17 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

PAN Jalisco respalda iniciativa empresarial para blindar la democracia y frenar la extorsión

El PAN Jalisco reafirmó su disposición a construir acuerdos que consoliden las instituciones

Por: El Informador

El PAN Jalisco respaldó al sector industrial en su llamado a reforzar el marco legal para impedir la infiltración criminal en el poder público y combatir la extorsión institucionalizada en el estado. CORTESÍA.

El PAN Jalisco respaldó al sector industrial en su llamado a reforzar el marco legal para impedir la infiltración criminal en el poder público y combatir la extorsión institucionalizada en el estado. CORTESÍA.

El PAN Jalisco respaldó al sector industrial en su llamado a reforzar el marco legal para impedir la infiltración criminal en el poder público y combatir la extorsión institucionalizada en el estado. CORTESÍA.

El PAN Jalisco respaldó al sector industrial en su llamado a reforzar el marco legal para impedir la infiltración criminal en el poder público y combatir la extorsión institucionalizada en el estado. CORTESÍA.

El PAN Jalisco respaldó al sector industrial en su llamado a reforzar el marco legal para impedir la infiltración criminal en el poder público y combatir la extorsión institucionalizada en el estado. CORTESÍA.

El PAN Jalisco respaldó al sector industrial en su llamado a reforzar el marco legal para impedir la infiltración criminal en el poder público y combatir la extorsión institucionalizada en el estado. CORTESÍA.

El PAN Jalisco respaldó al sector industrial en su llamado a reforzar el marco legal para impedir la infiltración criminal en el poder público y combatir la extorsión institucionalizada en el estado. CORTESÍA.

El PAN Jalisco respaldó al sector industrial en su llamado a reforzar el marco legal para impedir la infiltración criminal en el poder público y combatir la extorsión institucionalizada en el estado. CORTESÍA.

El PAN Jalisco respaldó al sector industrial en su llamado a reforzar el marco legal para impedir la infiltración criminal en el poder público y combatir la extorsión institucionalizada en el estado. CORTESÍA.

El PAN Jalisco respaldó al sector industrial en su llamado a reforzar el marco legal para impedir la infiltración criminal en el poder público y combatir la extorsión institucionalizada en el estado. CORTESÍA.

El Partido Acción Nacional (PAN) en Jalisco manifestó su apoyo al exhorto presentado por el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco ante el Congreso local, con el propósito de fortalecer el marco constitucional y legal del estado para prevenir la infiltración del crimen organizado en cargos públicos y combatir la llamada extorsión institucionalizada.

LEE: Ayuntamiento de Tequila debe nombrar nuevo tesorero para descongelar cuentas municipales

Durante la presentación formal del documento, el diputado local Julio César Hurtado subrayó que la defensa de la democracia debe asumirse como una responsabilidad compartida entre sociedad e instituciones. Señaló que elevar los estándares de integridad en el servicio público no es un tema partidista, sino una causa común para proteger la estabilidad y el desarrollo de Jalisco.

La propuesta del sector industrial, encabezada por Antonio Lancaster, plantea dos ejes principales: reforzar los criterios de elegibilidad para cargos públicos —con base en evidencia objetiva y respeto al debido proceso— a fin de impedir que personas vinculadas con estructuras criminales accedan al poder; y ampliar las facultades de la Fiscalía Anticorrupción para que pueda investigar de oficio posibles actos de corrupción y prácticas de “extorsión institucionalizada”, como inspecciones selectivas, clausuras arbitrarias o uso discrecional de atribuciones administrativas.

Lancaster advirtió que la infiltración criminal y las presiones desde el poder representan riesgos estructurales para la inversión, el empleo y la certeza jurídica en la entidad. Como ejemplo, mencionó la situación registrada recientemente en el municipio de Tequila, donde —dijo— se evidenció que la captura de gobiernos locales por intereses ilícitos es una amenaza real.

Al acto también acudió el dirigente estatal del PAN, Juan Pablo Colín, quien reiteró que su partido acompañará el exhorto promoviendo un debate técnico y plural que fortalezca el Estado de derecho y cierre el paso a la narcopolítica.

LEE: Proponen GPS obligatorio en unidades del transporte público en Jalisco

Finalmente, Hurtado propuso que el análisis legislativo se realice mediante un ejercicio de Parlamento Abierto, con participación de especialistas y organizaciones civiles, para garantizar que las conclusiones se traduzcan en reformas efectivas. El PAN Jalisco reafirmó su disposición a construir acuerdos que consoliden las instituciones, generen certeza jurídica y aseguren procesos democráticos libres de cualquier influencia criminal.

SV

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones